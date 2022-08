Quasi sempre fare il bucato può essere un’attività non facile se si pensa a un lavaggio con colori e tessuti differenti. Se si vuole ottenere risultati sempre perfetti, senza rischiare di rovinare i vostri capi preferiti bisogna usare molto accorgimenti. Seguite tutti i nostri consigli e fare il bucato sarà facilissimo. Ecco alcuni semplici accorgimenti da tenere a mente.

Se hai capi colorati, trattali così per non macchiarli: geniale

Per prima cosa, i bianchi devono essere sempre trattati isolatamente, perché sono i primi a serbare brutte sorprese quando apri il cestello. Rammentate che i bianchi non sono tutti uguali: in base al materiale, dovrete regolare gradi di calore diverse per conservare il candore e la lucentezza.

Per le lenzuola di cotone, l’ideale è 60°C mentre la biancheria da letto in deve essere lavata a freddo. Per evitare che smarriscano il colore e tingano altri capi nella lavatrice, anche i neri vanno lavati a parte. Come per i bianchi, la situazione dipende dal tessuto. Il vostro lupetto nero amato, per esempio, non deve essere mai lavato ad elevate temperature se non volete che si restringa drasticamente.

Per quanto riguarda i colorati, oltre agli abituali consigli sulla temperatura a cui lavare i differenti tessuti, fate attenzione anche a come separarli. Ecco un elenco di alcuni colori, divisi tra chiari e scuri, che possono essere lavati insieme.Colori chiari: rosa, giallo, salmone, azzurro, beige e lilla. Colori scuri: blu, grigio antracite, marrone, bordeaux, rosso e arancione.

Quando un indumento è nuovo di zecca bisogna stare molto attenti, perché è proprio durante gli iniziali lavaggi che perderà più colore. Prima di lavarlo in lavatrice con altri indumenti, è bene fare un piccolo test. Bagnate il tessuto in un angolo e poi strofinateci sopra, con finezza, un asciugamano bianco. Se l’asciugamano rimane macchiato allora è meglio lavare l’indumento da solo.

Potete anche seguire dei facilissimi trattamenti fai da te per fissare il colore. Vi basterà mettere il capo in ammollo con: aceto. Metti l’indumento a bagno in una bacinella con acqua e aceto (2 litri di acqua e un bicchiere di aceto) per circa 2 ore, poi sciacqua bene in acqua fredda. Ecco quindi come trattare i vostri cari capi colori per evitare che si macchino di altri colori.