I gioielli rappresentano una delle principali nonchè più antiche metodologie di “riconvertire” in oggettistica materiali preziosi, come ad esempio oro, argento, platino e le gemme, sia per una questione pratica, ma anche per trasformare queste risorse in qualcosa di diverso e spesso dotato di un grande “potere”. I gioielli infatti indicano sfarzo, possibilità economica, ma in molti casi anche eleganza e uno status sociale elevato. Una persona che può permettersi di indossare un gioiello ha solitamente un impatto sociale particolare ma il valore di uno di questi oggetti, che formalmente esistono da tempi antichissimi.

Ma come valutare un gioiello, e come comprendere concretamente se quello che magari conserviamo da generazioni può avere un valore?

Trova questi vecchi gioielli e diventi ricco sfondato: ecco quali

I gioielli “moderni” sono formalmente nati verso la metà dell’Ottocento, con i primi sviluppi di correnti artistiche specificamente inerenti ai gioielli, in quanto fino a quel momento questi oggetti erano valutati principalmente per il contenuto di metalli preziosi e la purezza relativa, oltre alla presenza di gemme, a definire una valutazione economica. Con la nascita degli stili e con le tecniche metallurgiche specifiche, un gioiello acquisisce valore anche e sopratutto dal tipo di manifattura e dalla cura durante lo sviluppo.

In generale bisogna seguire alcuni indizi per comprendere il valore di un gioiello.