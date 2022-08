Il concetto di scaltrezza è “parente stretto” della furbizia, ma ne rappresenta una forma di valore rafforzativo. Una personalità scaltra è infatti molto rapida nel ragionare e dispone di un corredo “mentale” ampio ed in grado di anticipare la maggior parte delle “mosse altrui”, permettendo di trovarsi spesso un passo avanti rispetto alla media delle persone. Rappresenta una delle tipologie di intelligenza più comuni e percepite come tali, secondo lo zodiaco sono soprattutto alcuni i segni più scaltri in assoluto. Il tuo è tra questi? Scoprilo!

Conosci i 3 segni più scaltri dello zodiaco? Sono questi!

Cancro

Spesso viene sottovalutato perchè è in molti casi in disparte, e apparentemente disinteressato. Ma è un grande ascoltatore, una personalità poliedrica ed adattiva, pur essendo molto sensibile. Cancro spesso intuisce il pensiero altrui in maniera più efficace e sopratutto prima degli altri. Quando si trova in condizioni critiche e deve affrontare un problema, solitamente è già in una condizione di vantaggio.

Vergine

Difficile anticipare Vergine nelle sue decisioni, perchè è dotato di una capacità di adattamento difficilmente eguagliabile in tutti i contesti. Vergine rappresenta la parte razionale, a volte fin troppo “fredda” e calcolatrice ma sicuramente dotata di grande scaltrezza. Mai sottovalutare una persona nata sotto questo segno.

Gemelli

Sembra quasi eccessivamente distratto per occuparsi delle questioni “serie”, ma Gemelli quando si impegna o quando è portato a farlo, si rivela essere estremamente affidabile. Gemelli infatti rappresenta una personalità dalla mente a volte fin troppo florida ed attiva, che costituisce una grande risorsa quando è dalla propria parte.