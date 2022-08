Se ti senti spesso debole, mangia questi alimenti per avere energia

L’impressione di essere sempre deboli, un generale calo di energie, la sensazione di sentirsi particolarmente stanchi sono tutti sintomi di un estate calda.

Spesso capita in particolari stati fisici, oppure semplicemente per un calo di pressione. Tuttavia ci sono alcuni alimenti noti per avere energia, sani e utili per ricaricare le forze quando ci sentiamo un po’ fiacchi. Mangia questi alimenti per avere energia.

Alimenti per avere energia

Ecco quali sono i cibi da introdurre nella dieta per avere più forze.

Ginseng

Un ottima alternativa al caffè, il ginseng aiuta molto contro i sintomi della pressione bassa. Viene proposto come un ottimo integratore energizzante, ma allo stesso tempo non bisogna esagerare perché è molto più dolce, rispetto al caffè.

Miele

Il miele è un alimento dall’alto potere nutrizionale, adatto a chi pratica sport, ma anche per chi soffre di ipoglicemia: è costituito a zuccheri, in prevalenza fruttosio, e viene spesso impiegato come alternativa per dolcificare bevande e dessert. Subito garantisce tanta energia!

Frutta secca

Tra gli alimenti per avere energia ci sono mandorle, noci, nocciole, arachidi, pinoli, pistacchi sono ottimi per contrastare la spossatezza. Trattandosi di alimenti grassi è però importante fare attenzione alle quantità: meglio evitare di superare i 30-40 grammi al giorno per non vanificare gli sforzi della dieta. Sono perfetti come spuntino di metà mattinata, da unire anche alla frutta.

Grano

Anche il grano è un prezioso cibo energizzante. Tuttavia , non è necessario consumare (solo) i classici pane, pasta e affini: infatti, possiamo inserire nella dieta anche il germe di grano. Capace di garantire anche sali minerali e vitamine del gruppo B, E, D e acido folico. Viene solitamente abbinato al latte o alle bevande vegetali, oppure in minestre, zuppe e insalate.

Banane

Tra gli alimenti per avere energia c’è anche la frutta. Le banane garantiscono potassio e magnesio capace di dare energia ed eliminare la stanchezza. Infatti, anche un solo frutto ci mette subito a disposizione energie pronte per essere utilizzate e tirarci un po’ su: aiuta, infatti, a migliorare l’umore e rilassare il corpo. Ottima anche contro i crampi addominali.

Uovo

L’ovetto sbattuto la mattina, durante i periodi di stress o durante i cambi di stagione, è uno dei classici “rimedi della nonna” contro la stanchezza. Si da sempre ai ragazzi pre-esame infatti. In genere l’uovo a colazione che sia sodo o strapazzato, tipico di una colazione all’inglese, garantisce tanta energia.

Cioccolato fondente

Buone notizie per i golosi che si sentono un po’ stanchi: il cioccolato fondente aiuta molto, contro la stanchezza. Infatti contiene la teobromina, che migliora la nostra resistenza alla fatica e ci rinvigorisce. Inoltre il cacao stimola la produzione di serotonina, l’ormone della felicità, e riduce lo stress quotidiano, senza dimenticare la piacevole sensazione di appagamento psicologico che deriva da un quadretto di una buona tavoletta di cioccolato. Consigliato anche nelle diete ipocaloriche.