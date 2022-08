Ecco le punture di insetto più pericolose: la classifica

Gli insetti compaiono perlopiù in estate e ci sono alcuni veramente pericolosi, ecco la classifica delle punture di insetto più pericolose. Mi raccomando prestate attenzione!

Non tutti amano gli insetti come biasimarli, esistono insetti veramente pericolosi. Alcuni sono velenosi e in certi casi letali, per l’uomo e per altri animali. Ecco quali sono quelli più pericolosi

Le punture di insetto più pericolose: non farti pungere da loro!

1. Formica di fuoco

Essa ha origini brasiliane, ma attualmente si è diffusa anche negli Stati Uniti. Di colore rossastro e lunga fino a un massimo di 6 millimetri, si muove insieme ad una migliaia di esemplari, formando un unico insetto. Hanno provocato circa 80 morti, ricoprono interamente la vittima prescelta e iniziano ad aggredirla iniettando del veleno con i morsi. Provocano shock anafilattico e spesso morte.

2. Ape africanizzata

Questa tipologia è un ibrido nato dall’incrocio tra l’ape africana e alcuni tipi di api europee. Diffusa soprattutto in Sud America e in alcune zone del Nord America e dell’Africa, questo pericoloso insetto attacca quando si sente in pericolo e per difendere l’alveare.

3. Calabrone giapponese: tra le punture di insetto pericolose

Con circa 5 cm di lunghezza e 7,5 cm di apertura alare è sicuramente il calabrone più grande del mondo. Diffuso in gran parte dell’Asia orientale e soprattutto nelle zone montane del Giappone, ha un pungiglione lungo circa 6 mm con cui inietta il suo potente veleno. Spesso il suo morso provoca shock anafilattico a causa del veleno.

4. Mosca tse tse

Questo il nome scientifico della mosca tse tse, probabilmente uno dei più famosi tra gli insetti pericolosi del mondo. La patologia che trasmette, la tristemente nota malattia del sonno, uccide ogni anno circa 10.000 persone in tutto il mondo. Si presenta più grande e più dura.

La mosca tse tse è diffusa nelle savane e nelle foreste, in zone pianeggianti in cui la temperatura è solitamente compresa tra i 18° e i 32°C. Si nutre di sangue di animali e esseri umani e trasmette la malattia tramite il morso.

5. Pulce con peste bubbonica

Si tratta della pulce che trasmette la peste bubbonica, infetta con un solo morso e trasmette la malattia. Ancora oggi, si registrano ogni anno tra i 1.000 e i 3.000 nuovi casi di infezione di peste bubbonica causata da pulci, perlopiù in Canada, Stati Uniti e Messico.

Tuttavia attualmente , tra le punture di insetto, bisogna prestate attenzione anche alle zanzare che trasmettono, tramite il morso, il vaiolo delle scimmie. Anche se non è una malattia letale e comunque un virus trasmissibile da persona a persona. Le zanzare provenienti da alcuni Paesi orientali sono portatrici di questo nuovo virus che sta prendendo il posto del covid-19.