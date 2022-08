Il concetto di vizio rappresenta una forma di “peccato”, spesso considerato tale fin dall’antichità, ma che rappresentano anche la nostra personalità. Avere dei vizi non implica necessariamente esserne “schiavi”, ma anzi rappresenta la normalità per la maggior parte delle persone. Per porre un limite ai vizi le dottrine, soprattutto religiose hanno solitamente posto una sorta di “veto” in relazione del concetto stesso di vizio, basta pensare ai famosi 7 vizi capitali. Eppure esistono personalità, in questo caso segni zodiacali, che sono famosi per essere a volte “soverchiati” dai vizi. Quali sono?

Ecco i segni con più vizi secondo lo zodiaco. C’è anche il tuo?

Capricorno

Strano vederlo in lista? Capricorno rappresenta per molti una sorta di “educanda”, una persona molto in controllo e “pulita”, apparentemente senza vizi. Ma in molti casi non è così, pur essendo vera la considerazione del controllo in quanto Capricorno difficilmente si fa sopraffare dai vizi che possiede, che sono comunque tanti, sopratutto quello che tendono a “stimolare” la sua fantasia.

Ariete

Ama la vita, in ogni sua rappresentazione e forma, e anche se non è quasi mai totalmente eccessivo, visto che ha limiti definiti, Ariete comprende quando è il caso di fermarsi. Proprio questo controllo permette al segno di divertirsi anche in modo sufficientemente “estremo”.

Toro

Toro nasconde bene il suo fare vizioso, spesso correlato ad una condizione privata, in quanto Toro è un segno decisamente geloso dei propri spazi. Per questo motivo, solo le persone più vicine a loro comprendono realmente quanti vizi può avere un Toro, nella maggior parte dei casi.