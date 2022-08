Oroscopo Paolo Fox domani, 25 agosto 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani giovedì 25 agosto 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 25 agosto: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani si preannuncia una giornata molto interessante. Avrai un’enorme capacità di azione. Con un cielo del genere potrai decidere di fare, ma anche di non fare, se lo vorrai. Le cose andranno bene ugualmente. Certo, avere una condizione astrologica così fortunata e stare con le mani in mano sarebbe un vero peccato. Sarai protetto fino alla primavera del prossimo anno. Grandi stelle anche in amore.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani potrai cominciare a guardare il futuro in maniera molto più tranquilla. Per molti dovrebbe esserci un grande progetto in ballo, che non sarà semplice da portare avanti con Giove in dissonanza. Più ti avvicinerai alla fine dell’anno e meglio ti andranno le cose. Forse di recente hai dovuto anche difenderti da alcune affermazioni malevoli, ma tu hai le spalle larghe e una esperienza da fare invidia. Weekend interessante. Metti un po’ da parte il lavoro per concentrarti di più sull’amore.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani dovrà fare i conti con la Luna in opposizione. Sarà un’altra giornata una po’ faticosa. Cerca di non fare le cose all’ultimo momento, sii più organizzato. Altrimenti, correrai il rischio di incappare in qualche disagio, ritardo, di farti prendere dall’ansia. Occhio a possibili discussioni. Qualche Acquario sente forte la voglia di novità in amore, di avere emozioni più intense e autentiche. Servirà prudenza.

Oroscopo domani: Pesci

Domani si preannuncia un altro giorno un po’ particolare che ti indurrà di darti da fare, pensare a cosa fare in vista delle prossime settimane. Con il Sole opposto potrebbe affiorare un po’ di nervosismo, qualche agitazione di troppo a livello lavorativo. Attenzione alle finanze, ancora di più se sei un libero professionista. Per fortuna, da venerdì Mercurio non sarà più in opposizione. L’amore abbastanza equilibrato, ma la passione adesso è in secondo piano rispetto alle questioni pratiche.