Perchè tutti stanno mettendo 2 palline di stagnola in freezer? “sorprendente”

Le 2 palline di stagnola posizionate all’interno del nostro congelatore casalingo sono il mistero dell’estate 2022. Perché vengono messe? Probabilmente non si pensa molto al congelatore e al suo funzionamento. Basta metterci dentro le cose e queste rimangono congelate, giusto? Beh, non esattamente.

La maggior parte dei congelatori ha al suo interno dei refrigeranti che fanno scendere la temperatura sotto gli zero gradi Celsius. Allora perché dobbiamo mettere due palline di carta stagnola nel congelatore? Un buon modo per capire come funziona un frigorifero o un congelatore è cercare di capire come questi dispositivi perdono calore.

Se mettiamo due palline di carta stagnola insieme nel congelatore, diventeranno più fredde di qualsiasi altra cosa lì dentro perché stanno irradiando la loro energia termica nell’aria intorno a loro. L’aria intorno alle lamine è l’unica cosa che può sottrarre loro energia termica, quindi diventa più fredda di tutto il resto.

Come funzionano i congelatori

Possiamo suddividere il ciclo di refrigerazione in tre componenti fondamentali: il condensatore, l’evaporatore e il compressore. La parte del ciclo relativa al condensatore sposta il calore dall’interno del frigorifero all’esterno per mezzo di una pompa. Il refrigerante liquido viene pompato dall’interno del frigorifero al compressore esterno. L’evaporatore è la parte interna del frigorifero che raffredda l’aria che deve essere raffreddata all’interno del frigorifero.

Tutti i sistemi di refrigerazione funzionano allo stesso modo: creano una differenza di temperatura tra due sistemi separati, che permette al calore di fluire dal sistema più caldo a quello più freddo. Questo flusso di calore è chiamato trasferimento di calore. Il trasferimento di calore tra i due sistemi è ciò che rende il sistema più freddo più freddo e il sistema più caldo più caldo.

Perché mettere 2 palline di carta stagnola nel frigorifero?

Il fatto che le palline di stagnola diventino più fredde del resto del contenuto del congelatore o del frigorifero dimostra che il calore viene trasferito dall’aria intorno alla stagnola alla stagnola stessa. Questo calore viene trasferito da un sistema più caldo a un sistema più freddo attraverso un fluido chiamato refrigerante che circola all’interno del frigorifero o del congelatore.

Le palline di carta stagnola diventano più fredde di tutto il resto del frigorifero o del congelatore perché trasferiscono la loro energia termica all’aria che le circonda. L’aria più calda intorno alle lamine è l’unica cosa che può sottrarre loro energia termica, quindi diventano più fredde di tutto il resto. L’interno del frigorifero è leggermente più caldo dell’aria esterna. L’aria esterna, più fredda, trasferisce il suo calore all’interno del frigorifero, raffreddando l’aria al suo interno. L’aria calda all’interno del frigorifero sale verso l’alto e l’aria fredda esterna entra nella parte inferiore della porta.

Mettendo 2 palline di carta stagnola nel congelatore, creiamo una differenza di temperatura tra l’aria fredda all’interno del congelatore e quella più calda all’esterno. L’aria più calda trasferisce la sua energia termica alla stagnola più fredda, rendendola più fredda di tutto il resto del congelatore. La stagnola più fredda trasferisce poi la sua temperatura più bassa all’aria intorno alla stagnola, rendendo l’aria intorno alla stagnola più fredda dell’interno del congelatore.