Il bianco risplendente dei vostri capi può essere conservato nel tempo anche senza l’impiego di costosi prodotti e con i rimedi che usavano le nostre nonne. Anche l’acqua ossigenata può essere parecchio utile. Non c’è bisogno, dunque, di utilizzare i detersivi disponibili in tutti i supermercati per togliere quelle macchie, è possibile anche utilizzare dei metodi naturali. Ecco quali sono i trucchi più semplici per sbiancare gli indumenti con degli ingredienti che tutti abbiamo in casa.

Questa soluzione naturale sbianca i tuoi capi in modo semplice e delicato

Un grande rimedio naturale per togliere le macchie dai tessuti bianchi è l’aceto bianco. Diluito ad un litro d’acqua ammolla i capi e rimuove lo sporco. Basta rimanere tutto in ammollo per 40 minuti e sfregare con un po’ di sapone le macchie più caparbie per avere risultati strepitosi. Togliere le macchie di sudore dagli abiti bianchi non è facile, anche se vi sono svariati rimedi naturali da poter impiegare.

Il più efficiente, capace di non guastare i vestiti neppure nella zona delle ascelle e del collo, è una soluzione fatta con tre limoni, un cucchiaio di sale, due litri d’acqua e 62 gr di detersivo. Il prodotto va bollito prima di immergerci il capo, che deve essere rimasto in ammollo per 40 minuti. A questo punto, può essere sciacquato e collocato al sole. Se invece sono le tovaglie e le lenzuola a dover essere sbiancate, basta impiegare del latte freddo sulle zone macchiate.

È un ammorbidente naturale, attraversa il tessuto e non modifica il bianco. Un’alternanza ai composti già citati sono delle semplici fette di limone. Queste devono essere poste in un recipiente con dell’acqua bollente congiuntamente al capo da sbiancare per 40 minuti. Alla fine del lavoro, bisogna lavare tutto in lavatrice e si avranno degli indumenti bianchissimi e splendenti.

Quando le macchie non accennano ad andar via dai capi bianchi, si può scegliere per una soluzione più bellicosa: 62 ml di acqua ossigenata, 1 litro di acqua e 4 gocce di ammoniaca. Basta rimanere 10 minuti il tessuto in ammollo per avere buonissimi risultati. L’unico accorgimento da seguire è evitare di adoperare il composto su dei capi delicati.

Ecco dunque come poter sbiancare i vostri capi in maniera del tutto naturale.