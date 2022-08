3 splendidi laghi da visitare nel Trentino con acque limpide e cristalline

I laghi del Trentino, sono una tappa imperdibile durante un soggiorno in montagna. I suoi circa trecento specchi d’acqua, di varia dimensione e a diversa altitudine, sono dei gioielli incastonati fra valli, montagne e altipiani che non si possono perdere. Vediamo tre di questi splendidi laghi!

Lago di Braies

IIl Lago di Braies è ormai considerato all’unanimità il lago più bello delle Dolomiti. Le sue acque verde smeraldo e la natura incontaminata che lo circondano, lo rendono un luogo paradisiaco che richiama turisti da tutto il mondo. Si trova a 1496 metri di altitudine e fa parte del parco naturale di Fanes-Sennes-Braies. La sua profondità massima è di 34 metri e la sua riva misura circa 3,5 km. Il Lago di Braies è bello sempre. In inverno lo troverete ghiacciato e ricoperto di neve. In autunno alcuni alberi sulle sue sponde si colorano di giallo e arancione. Mentre in primavera e in estate probabilmente è al massimo della sua bellezza: il color vedere smeraldo dell’acqua con gli alberi e le rocce che si specchiano nel lago lo rendono di una bellezza unica. Il periodo estivo è sicuramente il migliore per vedere il lago al culmine della sua bellezza, ma è anche il periodo in cui ci sono più turisti.

Lago di Carezza

Il lago di Carezza si trova nella valle altoatesina nota come Val d’Ega. È incastonato tra fitti boschi di abeti e si trova sotto le pendici del massiccio del Latemar, che si specchia nella sua acqua cristallina. Inoltre è considerato come uno fra i laghi più belli. Tutto attorno ci sono splendidi boschi di abeti e nelle sue acque cristalline si specchia il massiccio del Latemar, che dà all’ambiente circostante un tocco di magia. La mattina presto e la sera tardi, con i colori dell’alba e del tramonto, il contrasto tra l’imponenza del Latemar, il verde degli alberi e l’acqua del lago crea un panorama magnifico. Il lago rappresenta una delle destinazioni turistiche più famose e apprezzate di tutto l’Alto Adige, grazie alla bellezza delle sue acque di un verde intenso e per lo splendido panorama che si può ammirare percorrendo il sentiero che circonda il lago.

Lago di Tovel

Uno dei laghi più belli del Trentino è sicuramente il Lago di Trovel, completamente immerso nella natura. Infatti, nel territorio dell’orso bruno, le sue acque sono limpide e con incredibili tonalità di blu e di verde. Mentre si passeggia intorno alla riva, si può inoltre scoprire il fenomeno che rese famoso il bacino.Fino agli anni ’60 la fama del lago di Tovel era dovuta al famoso fenomeno di arrossamento delle acque. Per un certo periodo infatti, ogni anno, le rive del lago si tingevano di un rosso acceso.