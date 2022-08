La glicemia determina il livello di zuccheri che troviamo nel nostro sangue. Si tratta di un valore rilevante, dal momento che il glucosio è la maggiore fonte di energia e inoltre il nutriente sostanziale per le cellule. Quando si riscontra una condizione di iperglicemia, ovvero quando i valori oltrepassano una certa soglia, si possono accrescere diversi problemi di salute, tra cui il diabete.

Per siffatto motivo è fondamentale mantenere sotto controllo il livello di glucosio nel sangue. E una bevanda potrebbe venirci in soccorso in questo senso.

Se hai la glicemia alta: prova a bere queste bevande per abbassarla

Bere un bicchiere di acqua e limone la mattina, difatti, è un ottimo rimedio contro l’iperglicemia, come svelato da diversi studi. Tale condizione può rivelarsi molto rischiosa, perché è un campanello d’allarme per quanto rivede il diabete mellito di tipo 2. Una sovrabbondante presenza di zuccheri nel sangue, d’altronde, è collegata a numerose altre patologie, ad esempio, è un fattore di rischio per l’ictus.

È già risaputo come l’alimentazione giochi un ruolo fondamentale nel diminuire i livelli di glucosio. In questo caso si tratta di una bevanda, che congiunge due elementi preziosissimi per la nostra salute. L’acqua, basilare per mantenersi idratati e per stimolare il regolare meccanismo di tutti i processi importanti del nostro organismo, ha un’azione rilevante nei confronti del diabete, limitandone il rischio sia negli uomini che nelle donne.

Ciò accade perché soccorre nell’eliminare gli zuccheri attraverso i reni, tramite l’urina. Il succo di limone, invece, si è dimostrato efficace nel diminuire del 30% i picchi di glicemia desumenti da un pasto a base di amido, sostanza presente in patate, pasta, pane e molti altri alimenti. Lo ha dimostrato uno studio presentato sull’European Journal of Nutrition.

Un esperimento ha sottolineato come il succo di limone sia in grado anche a ritardare di oltre mezz’ora il picco di concentrazione di glucosio nel sangue. Unire acqua e limone può pertanto essere una strategia vincente per reggere sotto controllo la glicemia.

Ovviamente non va aggiunto lo zucchero, per evitare che ciò ricada sui valori di glucosio. Inoltre è rilevante adottare uno stile di vita salutare e una dieta bilanciata, per ridurre al minimo il rischio di accrescere il diabete e altre rischiose malattie metaboliche. Ecco dunque la bevanda da bere per ridurre la glicemia.