Ecco una soluzione molto semplice per eliminare un nido di vespe

Un nido di vespe può essere eliminato facilmente, se saprai adottare le soluzioni giuste. Non è raro imbattersi in un nido di vespe sul terrazzo, in giardino o nel cassone delle tapparelle. Il vespaio può avere dimensioni diverse, arrivando ad accogliere fino a migliaia di vespe. Sai riconoscere un nido di vespe da uno di api?

Eliminare un nido di vespe: la soluzione più efficace

Se vuoi eliminare un nido di vespe, dovrai adottare alcuni accorgimenti particolari. Le vespe, rispetto alle api, sono insetti predatori, per cui più aggressivi. Quando avvertono un pericolo, possono attaccare e pungere. In primo luogo dovrai avere le idee chiare e capire se si tratta di un vespaio o di in un nido di api.

Mentre il secondo è realizzato interamente con la cera d’api e ha una forma a calice rovesciato, il nido di vespe è composto da moltissime celle esagonali. L’entrata si trova nella parte inferiore e ha favi fatti di un materiale in apparenza più solido della cera, simile al cartone.

Se hai in mente di rimuovere un vespaio dovrai premunirti da eventuali aggressioni da parte delle vespe. Ecco perché ti converrà indossare indumenti particolari, per proteggere ogni parte del corpo esposta. Da occhiali di protezione a guanti, passando per una giacca con cappuccio, pantaloni lunghi e stivali.

Il fumo: la soluzione migliore per eliminare le vespe

La soluzione più efficace per allontanare le vespe, senza fare loro del male, ed eliminare il nido è il fumo. Dovrai procurarti un semplice barattolo di latta o di vetro, chiuso con un coperchio, e bruciare della carta. Il fumo emesso dal contenitore stordirà i piccoli insetti e li spingerà ad allontanarsi, abbandonando il vespaio.

A quel punto potrai sbarazzarti del nido, servendoti di un bastone o di una semplice scopa. Questa è la soluzione più pacifica e naturale, per eliminare un vespaio, avendo presente, però, che le vespe potrebbero facilmente tornare e ricostruirlo da capo.

In alternativa, potresti realizzare un insetticida fai da te naturale che tenga distati questi temibili insetti, senza ucciderle come farebbe un prodotto chimico. Tutto quello che ti servirà sarà dell’acqua e l’olio essenziale alla menta piperita. Dovrai unire 500 ml di acqua a 30 gocce di olio essenziale e versare la miscela ottenuta in un flacone spray.

Poi potrai spruzzare la soluzione realizzata direttamente sul nido di vespe, facendo attenzione a proteggere prima ogni parte del corpo con i giusti indumenti. L’ideale sarebbe procedere di notte, quando gli insetti sono meno attivi oppure coglierle di sorpresa all’alba.