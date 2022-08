Questa città italiana è la preferita per il mare: ecco di quale si tratta

L’Italia è un paese ricco di posti meravigliosi e città costiere che riescono ad attirare una grandissima quantità di turisti ogni anno. Per quest’anno sono state visitate tantissime città di mare, ma vediamo quali sono state le più scelte dai turisti.

Cefalù, Palermo

Adagiata sulla costa settentrionale dell’isola, ai piedi della roccia, Cefalù ha una storia molto antica; la sua fondazione risale a mille anni prima di Cristo. La città è inserita all’interno del Parco delle Madonie ed è uno dei borghi più belli della regione. Cefalù è un piccolo centro che va vissuto con lentezza e che va scoperta rigorosamente a piedi. Perdetevi tra le stradine del centro storico circondate da mura di cinta, dove ancora è possibile vedere nell’architettura, nei monumenti e nei palazzi, le tracce del passaggio di greci, arabi e normanni. Tra le spiagge più belle ma anche più visitate c’è sicuramente il Lido di Cefalù. Facilmente raggiungibile dal centro della città, si tratta di un litorale lungo un chilometro e mezzo, con sabbia dorata e acqua cristallina.

Favignana, Sicilia

Favignana è un’isola meravigliosa; è una “farfalla il mezzo al mare”, così conosciuta per la sua conformazione. Visitare Favignana significa fare un viaggio alla scoperta dei suoi 33 km di costa che nascondono spiagge, baie e calette meravigliose. Per la conformazione geomorfologica, sull’isola di Favignana troverete sia spiagge che grotte, è infatti la destinazione perfetta per chi ama lo snorkeling. Sull’isola troverete alcune delle spiagge più belle di tutta la Sicilia. Ad esempio, la più visitata per la sua bellezza e per la limpidezza delle sue acque è Cala Rossa. Questa è forse la spiaggia che rende Favignana speciale, non è infatti un caso che venga classificata tra le più belle spiagge italiane. La cala è scavata all’interno di cave di tufo ed è lambita da mare turchese. La spiaggia è accessibile sia a piedi che in barca, barche possono ormeggiare solo a largo, nell’apposito parco boe. Il percorso a piedi è abbastanza difficile, è composto da una ripida discesa alternata ad una lunga risalita.

Polignano a Mare, Puglia

Su una scogliera affacciata sul mare Adriatico sorge questo spettacolare paesino. Oltre ai panorami mozzafiato la piccola città vanta anche di un bel centro storico fatto di stradine bianche, antiche chiese e una spiaggia con acque turchesi circondata da scogliere. Inoltre, il merito della sua bellezza non è solo per il suo mare. Si aggiunge anche il centro storico, caratterizzato con le case in pietra, le logge, il labirinto di stradine e le terrazze da cui ammirare il mare. È una città da visitare con lentezza, dove rivivere il fascino della tradizione e l’autenticità tipica dei piccoli centri di pescatori