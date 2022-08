Mani di burro, pasticcione, disastro che cammina sono solo alcuni dei poco generosi epiteti che contraddistinguono le persone che manifestano una poca dimestichezza nell’ambito pratico della vita e che spesso si guadagnano la generica nomenclatura di imbranati. Si tratta di persone che non necessariamente sono goffe, in quanto dipende dal contesto: un imbranato può esserlo in maniera generica oppure in relazione ad una specifica situazione oppure quando è portato ad essere di un particolare umore. Secondo lo zodiaco comunque esistono dei segni tendenzialmente imbranati di natura. Eccoli!

I segni più imbranati secondo lo zodiaco, sai quali sono? Te lo diciamo noi!

Vergine

E’ un segno che non da l’idea di essere imbranato perchè non lo nasconde, anzi, spesso evita di esporsi così da non fare danni. Vergine riesce ad essere autoironico in tal senso e per questo motivo è difficile vederlo manifestare un controllo della propria parte “pratica”. Non perchè ha poca cura ed e poco attento, quanto piuttosto perchè è uno che da il meglio nei contesti “di testa” e non di “braccia”.

Acquario

Profilo ingegnoso ma anche decisamente maldestro e imbranato, soprattutto perchè si distrae con molta facilità e soprattutto “osa” anche quando non dovrebbe. Se questo evidenzia una capacità di essere coraggiosi, spesso lo porta a fare danni, anche “pesanti”.

Leone

E’ maldestro nel senso più puro del termine, perchè non fa attenzione. Spesso si considera già poco abile con i lavori manuali, anche in quelli semplici dove è sufficiente un livello di attenzione minimo per fare bene. Ma Leone non sembra interessato a migliorare da questo punto di vista.