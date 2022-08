Esercizio 1

In posizione seduta o in piedi, appoggia la mano sulla pancia (subito sotto lo sterno) butta fuori l’aria per vuotare i polmoni e inspira lentamente (4-5 secondi) attraverso il naso fino a sentire gonfiarsi la pancia. Sempre attraverso il naso quindi, lascia uscire l’aria senza impegnare i muscoli con un ritorno elastico e passivo (5-8 secondi).