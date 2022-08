Ciò che è accaduto in Australia a Amie Skilton ha dell’incredibile. Alzheimer a soli 37 anni per colpa di un’infestazione di muffa che aveva nella propria casa. La giovane ha riportato che all’improvviso ha iniziato a scordare le cose arrivando perfino a non ricordare più neanche il suo nome.

Muffa: ecco come una donna ha iniziato a perdere la memoria, parla l’esperto

Dopo una serie di visite specialistiche ha scoperto di far parte del 25% della popolazione con una debolezza ereditaria a livello genetico alle tossine del fungo, il che vuol dire che l’esposizione alla muffa attiva in lei una gigantesca risposta infiammatoria nel suo corpo che può perfino originare, tra gli altri effetti, anche la perdita della memoria.

Tutto è cominciato quando Amie e il marito sono andati ad abitare in un appartamento a Manly, in Australia, nel 2016. Per colpa di un’impermeabilizzazione imperfetta nella doccia si i è generata un’infestazione di muffa di cui la donna non si era accorta. Ma nei successivi due mesi dal trasferimento ha iniziato a sentirsi tanto stanca, a soffrire di allergie croniche e poi si è ritrovata con 10 chilogrammi in più così “dal nulla”. Nei mesi seguenti pure le funzioni cerebrali di Amie si sono ridotte.

Alla fine è stata mandata a un neurologo che le ha individuato il morbo di Alzheimer di tipo tre, conosciuto anche come Alzheimer per inalazione. Al New York Post la donna ha riferito che si recava ordinatamente a fare shopping con la sua Vespa ma poi si scordava dove avesse parcheggiato e con spesso le chiavi rimaste nel quadro.

Il sintomo più allarmante è stato quando ha addirittura dimenticato il proprio nome. Tutto è incominciato con una perdita.La scoperta è successa grazie a un biologo edile, chiamato per fare una stima su un problema nel garage che si trova sotto l’abitazione della coppia. In pratica, l’acqua gocciolava dal tappeto e arrivava fino alla camera da letto e allo studio.

Una volta alzato il tappeto, la coppia si è resa conto della presenza della muffa nera. Ma non solo: anche il materasso era usurpato dalla muffa verde. La donna a questo punto ha deciso di lasciare all’istante la casa. Dopo qualche tempo ha ripreso la sua salute e non soffre più nessuno dei sintomi che le stavano distruggendo la vita.

Ecco dunque raccontato questo episodio incredibile di perdita di memoria per colpa della muffa.