Il contesto “casalingo” è contraddistinto da mansioni solitamente “poco stimolanti” e non così divertenti, ma che con un po’ di ingegno e consigli utili, possono essere ottimizzate in maniera anche importante, pur non facendo ricorso a strumenti così avanzati tecnologicamente parlando. Un esempio è costituito dal bucato, che può evidenziare diverse problematiche di non così banale soluzione, in quanto gli abiti, anche quelli più resistenti, sopratutto se colorati, tendono a perdere brillantezza. Esistono numerosi prodotti che possono effettivamente risolvere questo problema, ma esiste anche un trucco tanto semplice quanto geniale.

Se i tuoi capi colorati non sono più brillanti, usa questo rimedio geniale

Bisogna ricordarsi che fino a non troppi decenni fa i nostri nonni e bisnonni non avevano a disposizione l’enorme varietà di prodotti che sono disponibili oggi. Si faceva ricorso a prodotti naturali, spesso non prettamente associati al lavaggio degli indumenti, come il sale o il bicarbonato che sono ancora molto efficaci sia per il lavaggio degli abiti ma anche per ridare colore a quelli oramai sbiaditi.

Uno dei metodi per adempiere a quest’azione prevede il comune sale fino, magari quello marino da utilizzare come ingrediente principale in una funzione che “anticipa” il lavaggio in lavatrice dei nostri capi colorati.

La soluzione migliore prevede l’utilizzo di acqua sufficiente da riempire una bacinella, alcuni cucchiai di aceto di vino bianco e 2-3 di sale fino, il tutto andrà mescolato accuratamente prima di aggiungere i nostri abiti. Questi andranno lasciati in “ammollo” per almeno una ventina di minuti prima di essere risciaquati con cura in acqua e poi lavati in lavatrice come di consueto, secondo le istruzioni riportate sulle etichette, generalmente è meglio non utilizzare mai troppo calda (un limite ragionevole sono i 30-40 gradi centigradi).

Sarebbe saggio lavare i capi in questione al roovescio, e lasciarli asciugare all’aperto, evitando di collocarli direttamente sotto il sole.