La parola “pudore” è strettamente legata ad un concetto legato al mondo sessuale, in quanto manifesta una sorta di limite o “soglia” molto diversa a seconda della persona, che può essere influenzata dal carattere del diretto interessato ma anche dal contesto del momento. Solitamente il pudore è associato al disagio o al senso di vergogna che ma se alcune persone sono più “libertine” ed “aperte”, per molti altri è molto facile imbarazzarsi, anche solo a parlare della propria intimità. Il “significato” del pudore va ricercato nella naturale voglia di proteggere quello che di più intimo abbiamo nel corpo o nell’animo. Ecco quali sono i segni zodiacali con un senso del pudore più spiccato.

Questi sono i segni con più senso del pudore. C’è il tuo?

Cancro

Cancro si imbarazza subito, anche se nell’intimità, con chi si fida veramente non è propriamente così. Ma deve realmente fidarsi abbastanza perchè anche se non “fa niente di male”, anche solo vertirsi in un modo un po’ più provocante secondo i propri standard, questo è sufficiente per imbarazzarlo molto.

Pesci

E’ un riservato, sopratutto quando le proprie preferenze e la propria vita intima sono messe, anche in modo “innocente”, alla “mercè” degli altri. Anche se si fa un complimento sincero a Pesci, questo può sentirsi privato della propria intimità e può diventare anche inaspettatamente nervoso. La morale del Pesci è molto “tradizionalista”.

Vergine

Un po’ come Cancro, Vergine non si fa problemi a parlare e fare cose che potrebbero imbarazzare gli altri, pur restando nei “limiti” della normalità conosciuta. Però anche per una questione di rispetto dei contesti, al di fuori della propria vita, difficilmente espone idee o parole se fanno parte di alcuni contesti specifici.