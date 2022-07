Il termine “provocante” fa inevitabilmente pensare ad un contesto umano legato alla sensualità ed alla capacità di essere magnetici sia in maniera naturale che volontaria. L’immensa differenziazione caratteriale permette di non definire un distinto comportamento come provocante anche se esistono alcuni standard piuttosto diffusi. In ambito sentimentale, sopratutto nel caso di rapporti già cementati, essere provocanti può essere per forza di cose pericoloso, indifferenemente dal “ruolo” che si ricopre. Questa capacità è quindi discussa e discutibile, e sembra essere appannaggio di alcuni segni in particolare. Quali sono?

Attenzione! Questi segni zodiacali sono i più provocanti. Lo sapevi?

Scorpione

Scorpione “piace” in senso generico a livello umano, e ne è consapevole. Si tratta di una personalità che sa “toccare” le sensibilità di quasi tutti gli individui che conosce e spesso “gioca” a fare un po’ il provocante, anche se solitamente sonda bene il terreno per evitare di creare problemi. Però molto spesso la situazione gli sfugge di mano e si trova a dover rimediare agli effetti del proprio fascino.

Leone

Si piace molto e questo egocentrismo lo rende sicuro di se e anche molto ironico nonchè autoironico. Leone non sa di essere provocante in quanto o è troppo esplicito o troppo innocente. Eppure questo sembra essere efficace, anche se non sempre riesce a controllare questa indole.

Bilancia

Provocante perchè aumenta il proprio ego, secondo Bilancia è il normale comportamento da avere verso chiunque risulti essere abbastanza interessante, a partire dagli sguardi fino ad un vero e proprio “corteggiamento” anche solo abbozzato. Bilancia però deve fare costantemente i conti con gli effetti collaterali di questo “tratto”.