Ecco cosa succede quando non curi la glicemia alta: tutti i disturbi

L’iperglicemia o glicemia alta è un termine medico impiegato per denotare la presenza di alti livelli di zucchero (glucosio) nel sangue rispetto ai valori normali. Ecco cosa succede quando non curi la glicemia alta, al tuo organismo.

In genere i valori regolari di glicemia (glucosio nel sangue) sono compresi tra i 70 e i 100 milligrammi/decilitro (mg/dl) dopo 8 ore di digiuno. Si fa diagnosi di diabete quando i livelli di glucosio nel sangue a digiuno sono più alti di 126 mg/dl per almeno due volte. Prima del diabete però, bisogna valutare la glicemia…

Ecco tutti i sintomi che sono riconducibili ad un iperglicemia.

Glicemia alta: tutti i disturbi

L’Iperglicemia è molto spesso asintomatica o limitatamente sintomatica. Ecco alcuni disturbi riconducibili:

necessità di bere frequentemente (polidipsia)

secchezza della bocca e della gola

visione offuscata

sensazione di stanchezza

necessità di urinare più frequentemente del solito, in particolare di notte (poliuria)

perdita di peso inspiegabile

Poliuria e polidpsia compaiono per valori alti in un lungo lasso di tempo; Più spesso l’iperglicemia si accompagna a: stanchezza e spossatezza, inaspettate manipolazioni dell’umore che vanno dall’irascibilità alla depressione. Ma ci possono essere anche apparizione di lesioni cutanee come macchie scure sulle gambe, arrossamento al volto, pelle secca e difficile guarigione delle ferite.

Tali sintomi, come pure problematiche sessuali sia nell’uomo che nella donna (deficit erettile, secchezza vaginale, rapporti sessuali dolorosi), sono aggiuntivi campanelli d’allarme. Molto più spesso il diabete viene individuato in seguito all’inatteso calo della vista e difficoltà di concentrazione. La sintomatologia neurologica può peggiorare passando da debolezza, estrema stanchezza, sonnolenza fino a confusione mentale.

Questi sono campanelli d’allarme essenziali per prevenire la diagnosi di diabete, potete sicuramente fare delle analisi approfondite. In particolare, si può vedere la glicemia di base e poi fare una curva glicemica, ma sempre sotto consiglio del medico. Mai assumere farmaci da soli!