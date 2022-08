Quando facciamo qualche nuova conoscenza, generalmente facciamo ricorso alla nostra moralità per comprendere la “serietà” ma anche i limiti caratteriali della controparte di turno, esistono infatti persone considerate come “positive” se hanno riserve quando sono portati a comportarsi in modo considerato scorretto o immorale. Insomma chi si fa pochi scrupoli viene solitamente percepito in maniera poco positiva, perchè da l’impressione di non farsi troppi problemi a travalicare la propria moralità. E anche secondo lo zodiaco si tratta di persone che è possibile identificare attraverso i segni zodiacali, ecco quali sono quelli senza scrupoli.

Ecco i segni “senza scrupoli” secondo lo zodiaco. Le conoscevi?

Ariete

Ha una moralità definita, e poco “ballerina” ma è indiscutibile che Ariete nella sua forma “standard” non è uno che si fa troppi problemi a modificare il proprio comportamento se il fine che persegue è considerato superiore. Ariete non prova neanche a nascondere questa tendenza più di tanto.

Leone

Per molti è quello con meno scrupoli in assoluto anche perchè riuscirebbe a fare amicizia anche col demonio in persona. E’ una personalità generalmente “non cattiva” ma che deve fare i conti con dei risvolti negativi, in quanto è un egocentrico vero e proprio, e si trova spesso a dover scegliere dilemmi morali quando si trova ad operare.

Sagittario

Sagittario non considera se stesso “migliore” degli altri ma è una segno profondamente indipendente, quindi il più delle volte è costretto a sfidare l’opinione comune, se viene messa in discussione le proprie scelte di vita. Sagittario si rivela essere un profilo molto orgoglioso, che potrebbe fare di tutto o quasi per mantenere la propria coerenza.