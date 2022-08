Fare una previsione del valore delle monete virtuali, non è mai semplice dato che sono molto volatili. Tra i possibili miglioramenti troviamo sicuramente quello di Ethereum, che nel giro di poco, potrebbe anche cambiare la vita di molte persone. Come molti sanno, questa moneta è stata sicuramente una delle protagoniste del 2021, infatti il suo valore arrivò anche ad oltre i 4 mila euro per unità.

Come tutte per tutte le cose, le persone sono attirare quando le cose vanno bene e promettono di migliorare anche. Molti infatti, vedendo i dati positivi, investono a loro volta, facendo aumentare ancora di più il valore di Ethereum. Andiamo a vedere però se effettivamente è i momenti giusto per acquistarlo oppure no.

Ethereum, è il momento giusto per acquistarlo: ecco quanto varrà

Com abbiamo già detto prima, non possiamo fare una previsione specifica per la criptovaluta. Non è infatti molto semplice dato che si tratta di una moneta molto volatile. Per prima cosa però bisogna considerare i vari fattori esterni che possono farne alzare il valore ma anche diminuirlo. Ad esempio in questo ultimo periodo, a condizionare un po’ tutto c’è sicuramente la crisi energetica ma anche la guerra che si sta svolgendo in Ucraina contro la Russia.



Essendo stato però, un periodo non facile per quasi tutte le criptovalute, alcuni investono in questo periodo perché il valore è più basso rispetto al solito. Ad esempio, Ethereum a giugno si è abbassato di molto e il suo valore è arrivato a poco più a 1.300 dollari. Molti sono però convinti che a breve ci sarà un rialzo e quindi investire adesso conviene molto. Comprare una criptovaluta a poco prezzo e aspettare che si rialzi è la scelta di molte persone. Ovviamente ci sono rischi anche in questo caso, dato che non si è mai certi dell’andamento della moneta, che potrebbe essere in positivo, ma anche in negativo.