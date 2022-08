Se vedi sfocato, mangia questi alimenti per migliorare la vista: “pazzesco”

Come per qualsiasi cosa, anche per la vista, avere un alimentazione corretta, aiuta a riparare dai danni. Esistono alcuni alimenti per migliorare la vista, ottimi se vedi sfocato. Scopriamo insieme quali sono.

Alimenti per migliorare la vista

Alcune sane abitudini di vita ci aiutano a diminuire il rischio di sviluppare gravi malattie oculari quali la degenerazione maculare senile, il glaucoma o la cataratta, oppure proteggere dai danni del sole.

Esistono cibi che possono anche migliorare la vista, oltre che proteggere gli occhi. In generale servono molte vitamine ( A e C) e anche omega 3.

Lista di alimenti