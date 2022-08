La muffa in casa è pericolosa: ecco tutte le malattie che provoca

La muffa si forma spesso in casa, oltre ad essere brutta da vedere può anche danneggiare la salute. Ecco tutte le malattie che può provocare.

La muffa è veramente difficile da debellare e non è un problema solo estetico purtroppo. Per capire come debellarla, dobbiamo capire cos’è e quali sono le cause che favoriscono la produzione di muffa in casa. Spesso è meglio prevenirla che curarla per evitare anche danni permanenti alla salute.

Cos’è la muffa e tutte le cause

Le muffe sono funghi microscopici che producono scorie che si disperdono nell’aria dell’ambiente “infetto”. All’interno di casa si trovano soprattutto dove è presente umidità e scarsa ventilazione.

Le cause riconducibili alla formazione di muffa, possono essere:

la presenza di ponti termici: una discontinuità che definisce il flusso di calore tra l’interno e l’esterno sia differente, quasi sempre maggiore rispetto al resto delle strutture

difetti nella posa in opera di coibentazione: la posa del cappotto termico se errata, provoca questi problemi

infiltrazioni acqua piovana: se entra acqua piovana attraverso infissi oppure porte, le pareti restano bagnate e sono a rischio

condensa e umidità dell’aria: stanze più umide sono a rischio

errate abitudini di riscaldamento: stare sempre con aria calda accesa non è la soluzione ideale perché le pareti non “respirano” e sono soggette alla formazione di funghi

scarsa ventilazione: ambienti in cui non passa aria sono più soggetti alla formazione

Il pericolo della muffa: ecco cosa succede alla salute

Le spore delle muffe disperse nell’aria, se inalate da soggetti allergici, possono scatenare reazioni ed infiammazioni alle vie respiratorie con rinite, tosse, raffreddore e congiuntivite. Molte persone, inoltre soffrono anche di bronchite cronica.

La rinite permanente può manifestarsi soprattutto quando si trascorre troppo tempo a contatto con la muffa. Essa è un infiammazione della parete del naso quando ha contatti con allergeni

L'asma può essere causata dagli acari della polvere e dalla presenza di muffe

Congiuntivite: anche gli occhi possono avere danni dalla muffa, possono infiammarsi e lacrimare.

Tra le conseguenze della muffa sulla salute ci sono anche dolori e rigidità muscolare, affaticamento fisico, stanchezza e debolezza.

Problemi dermatologici

Tra gli effetti negativi ci sono anche problemi alla pelle come:

desquamazione della pelle

eruzioni cutanee e prurito.

Purtroppo come vedi la muffa provoca parecchi danni alla salute, soprattutto dei bambini e dei soggetti allergici, quindi bisogna prestare maggiore attenzione.