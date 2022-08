I segni famosi per essere caustici, secondo lo zodiaco. Sai qual sono?

Le personalità umane sono così interessanti perchè complesse e difficile da definire in maniera precisa, per questo motivo anche una persona idealmente “semplice” viene associata a vari atteggiamenti per renderla riconoscibile e individuabile immediatamente. I caustici, ossia le personalità più graffianti e che inevitabilmente scaturiscono una forma di reazione spesso associata al fastidio, sono indiscutibilmentee coloro che tendono a far dividere i giudizi, in quanto se da una parte sono poco apprezzati, dall’altra manifestano le proprie opinioni in modi comunicativi spesso sagaci ed efficaci. I segni caustici difficilmente non si fanno notare, quali sono secondo lo zodiaco?

Vergine

E’ un profilo che nota quasi tutto in una persona, e ciò avviene molto prima degli altri e soprattutto in maneira più efficace. Essere caustici è qualcosa di intenzionale per Vergine che però prova a limitare parzialmente questo effetto, così da non apparire da subito come il “cattivo” della situazione.

Gemelli

Segno impulsivo, a suo modo coerente nell’incoerenza ma che mantiene una continuità quando si tratta di evidenziare un disagio o un’opinione che non riesce ad essere limitata o edulcorata: Gemelli non è uno che si “tiene le cose dentro” e a costo di essere graffiante e fastidioso, evidenzia parole e atteggiamenti che in una maniera o nell’altra, evidenziano grande onestà.

Bilancia

E’ una dote vera e propria quella del Bilancia, che riesce ad apparire pungente e caustico al punto giusto da portare ad una reazione, e ad una presa di posizione senza per questo risultare odioso…quasi sempre. Ciò è dovuto dalla grande padronanza del linguaggio del segno.