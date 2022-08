Il denaro costituisce una delle principali e più diffuse forme di “beni economici”, e anche se siamo portati a pensare ai “soldi” con il concetto di monete e banconote, da oramai molti anni esistono anche forme di denaro alternative, come quello elettronico, che pur perdendo la “forma fisica”, mantiene i crismi di quello tradizionale, mentre un discorso a parte costituiscono le criptovalute, nate concettualmente addirittura con la letteratura fantascientifica di fine 20° secolo e poi divenute realtà nei primi anni del secolo attuale, con lo sviluppo di Bitcoin.

Chi ha acquistato Bitcoin oggi è ricco sfondato: ecco quanto vale

Bitcoin infatti è ufficialmente la prima valuta basata su crittografia, e trova sbocchi concettuali proprio con un concetto alternativo di valuta, in quanto non fa ricorso ad una forma di risorse di denaro tradizionale, ma una proprietaria che viene “generata” attraverso l’azione di una decriptazione di dati che sviluppa i token, una forma di “ricompense” virtuali. Bitcoin, come tutte le criptovalute non è perciò associabile alle valute vere e proprie, in quanto non si tratta di risorse determinate e gestite da qualsiasi forma di autorità, operando su una struttura fondamentalmente anonima e di tipo decentralizzato.

Ciò che determina il lavoro di Bitcoin è solo la richiesta del mercato, in parole povere più persone acquistano la criptovaluta e più il valore sale. Anche per questo motivo la maggior parte degli stati, pur “accettando” e considerando legale queste forme di risorse economiche, non ne fa un utilizzo “ufficiale” dal punto di vista governativo, eccezion fatta per alcune realtà come Paraguay ed El Salvador, che a titolo sperimentale, hanno incluso Bitcoin tra le valute ufficiali.

Il 2022 non è stato positivo per Bitcoin e tutta la categoria, anche se il valore della valuta è stato sempre molto volatile ed ondivago. Il valore di un singolo token BTC è oggi di 21.477 dollari statunitensi, poco più della metà del valore che solo un anno fa. Se abbiamo acquistato Bitcoin nel 2009, anno della prima forma di “versione finale”, possiamo considerare comunque fortunatissimi in quanto il valore è aumentato di oltre 20.000 % da allora.