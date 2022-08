Se la notte non riusciamo a dormire bene perché continuiamo a starnutire, sentiamo prurito sulla pelle e alle mucose come bocca, gola e palato, e se gli occhi iniziano a lacrimare, è parecchio probabile che gli acari si siano nascosti nel nostro letto. Difatti questi minuscoli esseri si annidano in materassi, lenzuola, coperte e cuscini perché si cibano della pelle umana.

Il grave e grande problema è che, in tante persone, questi insetti causano fastidiose allergie, qualche volta anche serie che producono problemi all’apparato respiratorio. Benché siano molto seccanti, gli acari si possono in ogni caso guerreggiare. Gli acari del materasso, come abbiamo già detto, possono causare negli uomini allergie e complessità respiratorie. Dai loro corpi, scaturiscono difatti delle sostanze espulse con le uova e tramite le feci. Ovviamente, gran parte di queste sostanze le inaliamo.

Ecco come capire se nel tuo letto ci sono acari: Il trucco per scoprirlo

A seconda del livello di aerazione della stanza, possiamo alitare fino all’80% delle sostanze che producono le feci degli acari. Studi scientifici hanno comprovato che i sintomi dell’allergia si iniziano a mostrare quando si hanno più di 100 acari per ogni grammo di polvere.

Per darvi l’idea, basti pensare che, in ogni grammo di polvere, si possono celare fino a 100.000 particelle di feci di acari della polvere. La soluzione perfetta e raccomandata per impedire la proliferazione degli acari è certamente quella di prediligere un materasso anti acaro e traspirante. Però, per chi ha un materasso in fibre naturali, vediamo diversi accorgimenti e buone abitudini da prendere per rimuovere gli acari del materasso.

La prima è non rifare mai subito il letto dopo essersi alzati ma lasciar areare tutta la stanza il più tempo possibile. Poi, passare tutti i giorni l’aspirapolvere in maniera ottimale in tutta la stanza e, almeno una volta a settimana, anche il materasso. Impiegare sempre materassi e cuscini sfoderabili e lavarli spesso ad una temperatura di almeno 60°C.

Mettere quasi sempre al sole il materasso ma anche lenzuola, coperte e cuscini al sole. Infine, lavare sempre la biancheria ad acqua e ad elevate temperature (minimo 60°C). Ecco dunque come accorgersi se gli acari hanno infestato il nostro letto e quali accorgimenti utilizzare per eliminarli.