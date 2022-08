Il mondo femminile è incredibilmente variegato, complesso, articolato quindi provare ad eseminarlo nel suo insieme è realmente complicato. Se per molti le donne sono più versatili e capaci di adattarsi non tutte risultano essere portate, “tagliate” a gestire le situazioni difficili anzi molte vanno nel “pallone” come si suol dire quando c’è bisogno di reggere la pressione. Non necessariamente sono quelle tradizionalmente emotive, ma anche quelle che amano professarsi come “forti”, spesso non sanno reggere assolutamente una pressione emotiva. Quali sono queste donne, che non reggono la pressione, secondo lo zodiaco?

Le donne che non reggono la pressione, secondo lo zodiaco sono…

Cancro

La Cancro è una donna emotiva, forte a modo suo, quando deve difendere i propri principi e le proprie idee, ma “mostra il fianco” quando al contrario deve darsi da fare in contesti pratici. Infatti non è quasi mai sicura dei propri mezzi effettivi e delle proprie capacità, quindi è la prima ad arrendersi quando c’è da affrontare un problema serio.

Ariete

Anche la “forte” Ariete, pur riuscendo a mantenere il controllo, la pressione la soffre, eccome. Questo perchè ha bisogno di supporto continuo soprattutto emotivo quando è sotto stress, anche se questo finisce inevitabilmente per condizionare l’operato proprio e quello altrui.

Pesci

Pesci è una donna che sa quello che vuole, ma è troppo focalizzata sulla teoria, e questo la porta a vivere una continua condizione di stress perchè la realtà in molti casi è molto più difficile di quanto pronosticato. Per quanto possa sforzarsi, non sarà mai nativamente una personalità atta a reggere la pressione.