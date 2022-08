Nessuno lo sa, ma ecco come disinfettare la biancheria intima in modo delicato

Disinfettare la biancheria intima in modo delicato ed efficace è importante, per non sciuparla. L’intimo va trattato in maniera particolare, rispetto al resto del bucato. Non solo è a diretto contatto con la pelle, ma viene pulito con maggiore frequenza. Nelle prossime ore ti sveleremo come igienizzare la biancheria intima, conservandola al meglio, anche dopo molti lavaggi.

Come disinfettare la biancheria intima in modo delicato

Reggiseni di pizzo, canotte in seta o boxer con stampe colorate. Tutta la biancheria intima, femminile o maschile, va disinfettata in modo delicato, altrimenti finirai con il buttarla via. Ci cambiamo più spesso la lingerie rispetto agli altri capi. Ciò che vogliamo è eliminare ogni traccia di sudore e batteri, usando trattamenti delicati per non sciuparla, ma senza rinunciare all’igiene.

Va anche detto che non tutto l’intimo va lavato allo stesso modo. Ogni materiale richiede accortezze differenti, ecco perché la regola d’oro rimane quella di leggere prima le etichette. Non farti trarre in inganno dal profumo che sprigionerà la tua biancheria intima, una volta uscita dal cestello della lavatrice! Non sarà garanzia di igiene.

In linea di massima, la biancheria normale andrebbe lavato a 60 gradi, se si vuole avere la certezza che sia disinfettata. Se, però, non vorrai rischiare di rovinare un capo delicato, dovrai comportarti in modo diverso a seconda del tessuto di cui è fatto.

Di che materiale è fatta la tua biancheria intima?

Se vuoi avere biancheria intima di cotone disinfettata ti converrà lavarla tra 40 e 60 gradi, a seconda del grado di sporcizia. Utilizza un detersivo specifico che non scolorisca i colori. Se l’intimo di cotone è bianco potrai lavarlo tranquillamente a 60 gradi, senza il timore di sciuparlo.

La lingerie realizzata con materiali più delicati, come il pizzo o la viscosa, richiederà accorgimenti diversi. In primo luogo dovresti usare solamente detersivi non aggressivi e scegliere un programma che non superi mai i 40 gradi. Se temi che la biancheria intima non esca dalla lavatrice del tutto igienizzata, ti converrà ricorrere a un detersivo antibatterico.

Disinfettare l’intimo in seta è facile, a patto che lo laverai a mano, usando solo detergenti antibatterici delicati. Ti basterà immergere il capo in una miscela di acqua tiepida e detersivo. Lasciarlo in ammollo per alcuni minuti e poi risciacquare con acqua fredda. Mettilo, infine, ad asciugare all’aria aperta, sistemandolo sopra un asciugamano.

La biancheria intima sportiva, invece, andrà disinfettata in maniera diversa, affinché sia pulita e non danneggiata. L’ideale sarebbe lavarla in lavatrice, a temperature basse e a ridotta velocità, così da uscire igienizzata e con le sue proprietà traspiranti intatte. In questo caso, evita l’uso dell’ammorbidente.