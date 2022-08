La muffa è molto pericolosa per la nostra salute e di quella di tutti i nostri familiari. Ma ancora non è noto a tutti che il suo campo d’azione molto oltre quella che potremmo circoscrivere come una semplice reazione allergica.

Le microtossine della muffa che si trovano nell’aria degli ambienti contagiati sono agevolmente inalabili, le spore di dimensioni minuscole inoltre riescono a sopraggiungere e compromettere l’apparato respiratorio. C’è però un problema più grande che quasi sempre viene sottovalutata, proprio perché i sintomi sono tanto frequenti e poco riconoscibili da essere attribuibili ad altri fattori scatenanti. In questo articolo vedremo quella che è la relazione tra muffa e disturbi mentali.

Nessuno lo sa, ma la muffa crea gravi problemi cerebrali: ecco quali

Numerosi ricercatori statunitensi alle prese con la “black toxicmold”, stanno indagando su questo argomento, studiando casi di persone esibite al fungo che mostrano alterazioni evidenti del loro modo di vivere abituale. Gli studi ci dicono dunque, che esiste una stretta correlazione tra inquinamento ambientale e malattie legate alla sfera mentale. Tali disturbi sono originati dagli inquinanti chimici e biologici, muffa inclusa.

Poniamo la nostra attenzione sulla relazione tra muffa e salute. I sintomi legati all’esposizione a queste tossine sono svariati, ma il più comune è l’ansia. Le persone si risvegliano con attacchi di panico e notano un incremento visibile della sudorazione notturna al punto di sentire il bisogno di rivolgersi a un medico.

Tali problematiche trascinano anche adolescenti e bambini, che diventano pigri: non vogliono andare a scuola e il loro rendimento scolastico si aggrava. I pazienti esaminati legavano i sintomi appena citati ad altre cause, esaminandoli come malesseri temporanei e di poco conto. Pian piano la condizione si aggravava, ansia e depressione scatenavano pensieri tanto negativi da rendere indispensabile l’intervento di uno psichiatra. Ovviamente tali manifestazioni erano più visibili in soggetti con disturbi mentali già in atto. Per questo motivo l’esposizione alla muffa e alla muffa tossica è parecchio pericolosa ed è intrinsecamente connessa con i disturbi nervosi.

È stato comprovato che l’inalazione delle spore della muffa è una concausa della comparsa dell’Alzheimer precoce, specialmente nelle donne. Ecco dunque a cosa può portare la muffa a livello cerebrale. Gli effetti nel tempo possono essere catastrofici, per questo è bene muoversi alla svelta.