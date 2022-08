Il colesterolo è un grasso che troviamo nel sangue che viene in gran parte generato dall’organismo, mentre in minima parte viene inserito con la dieta. Invece, in quantità fisiologiche, il colesterolo è implicato in svariati processi importantissimi per il funzionamento dell’organismo, quando è presente in quantità eccessiva costituisce uno dei fattori di rischio maggiori per le malattie cardiache.

Qui ci viene incontro l’alimentazione, oggi vedremo i migliori alimenti che ci permettono di tenere i livelli di colesterolo regolari.

Nessuno lo sa, ma se soffri di colesterolo alto, dovresti mangiare questi 10 cibi

Frutta secca a guscio. Noci su tutte, grazie all’ottimo rapporto omega-3/omega-6, ma fondamentalmente tutta la frutta secca a guscio e le mandorle soprattutto rappresentano un’ottima opzione per chi deve abbassare i propri valori di colesterolo LDL, grazie tra l’altro alla presenza di fitosteroli.

Orzo. Tutti i cereali integrali fanno allegramente parte di una grande dieta sana, ma quando parliamo di problemi di colesterolo alto quasi sempre viene ricordato anche l’orzo, che consente di godere essenzialmente degli stessi benefici dell’avena, oltre ad assicurare peraltro un indice glicemico molto basso a patto di scegliere ovviamente quello decorticato.

Sesamo. Parlando di semi e cereali è doveroso citare il sesamo, come la soia (che vedremo dopo) è pieno di lecitina e steroli vegetali, consumabile ad esempio come gustosa aggiunta alle insalate o in forma di hummus di ceci, quando per la sua preparazione venga utilizzata anche la tahina, una preparazione proprio a base di sesamo.

Avocado. Riprendendo gli alimenti prevalentemente grassi non possiamo fare a meno di ricordare l’avocado, che come anche l’olio d’oliva è pieno di preziosi grassi monoinsaturi.

Avena. I cereali integrali dovrebbero raffigurare la principale fonte di calorie di una dieta sana. Ma l’avena rappresenta verosimilmente la scelta migliore quando si parla di colesterolo. Grazie all’alta presenza di fibra diluibile in grado di apportare, specialmente in forma di preziosi beta-glucani.

The verde. Parlando di colesterolo appaiono essere le catechine contenute le responsabili di un effetto misurabile in termini di diminuzione del colesterolo cattivo. Infine, mele, uva, fragole, agrumi. Questi sono solo dei frutti più pieni di pectina, una fibra solubile che si è comprovata essere in grado di calare i valori di colesterolo LDL. Ecco dunque 10 alimenti che fanno bene al colesterolo.