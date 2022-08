Ecco i rimedi naturali della nonna per pulire materassi e armadi in modo efficace

A fine agosto è tempo di pulire i materassi e gli armadi adottando i rimedi naturali della nonna. Dopo le vacanze estive e prima che cominci l’autunno siamo alle prese con molte attività in casa. Si tirano fuori le coperte più pesanti da usare durante la notte, la giacca o il maglione con le maniche lunghe per la sera. È tempo di lavare i materassi, sfruttando gli ultimi giorni soleggiati. Ci si prepara per il cambio armadi autunnale. Quale migliore momento per pulire armadi e materassi usando rimedi naturali che ci ha insegnato la nonna?

Pulire materassi e armadi con i rimedi naturali della nonna

La fine di agosto e i primi giorni di settembre sono il periodo migliore per pulire materassi e armadi da acari, polvere e macchie diverse. Potrai approfittare delle giornate ancora soleggiate, ma non più torride come nelle settimane passate. Se adotterai i rimedi della nonna avrai il vantaggio di igienizzare guardaroba e materassi usando prodotti solo naturali e a basso costo.

Tra i migliori ingredienti che potrai utilizzare per le pulizie ci sono l’aceto, il bicarbonato di sodio, il limone, l’olio di oliva o l’olio di semi di lino. Si tratta di prodotti naturali che avrai già usato e che certamente conserverai in dispensa. Pulire i materassi e gli armadi con questi prodotti, miscelati all’acqua, ti permetterà di igienizzare a fondo, senza usare sostanze chimiche.

Come pulire materassi e armadi

La regola d’oro sarà: strofinare, servendosi di un panno pulito e, nel caso dei materassi, di una spazzola. Per pulire a fondo gli armadi dovrai usare un panno imbevuto di acqua e limone o aceto e strofinare ovunque, anche negli angoli più reconditi. Poi dovrai tenere le ante e i cassetti aperti per fare asciugare. È un lavoro che ti richiederà un po’ di tempo, perché dovrai svuotare ogni ripiano. Sarà una fatica necessaria, per eliminare ogni traccia di polvere e di acari.

I materassi andranno puliti a secco. Dopo aver distribuito il prodotto sulla superficie, dovrai munirti di un panno pulito, una spazzola e tanta pazienza e cominciare a sfregare con energia. Poi dovrai ripassare con acqua e bicarbonato di sodio, utile e rimuovere l’odore di aceto o di limone. Infine ti basterà farlo asciugare all’aria aperta.