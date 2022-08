La paura costituisce una parte fondamentale del nostro carattere, garantendoci una sorta di “strumento di conservazione” della nostra persona, in quanto naturalmente siamo ancora portati a “stare lontani dai guai”. Ecco perchè i coraggiosi e più nello specifico quelli sprezzanti, sono percepiti come “positivi”, perchè riescono naturalmente a dimostrare la propria forza ed il proprio temperamento. Una persona sprezzante magari ha paura come tutti gli altri ma riesce a reagire in modo maturo e anch e tratti con una minore inibizione a gettarsi nel pericolo. Parlando di uomini, quale sono quelli più sprezzanti secondo lo zodiaco?

Gli uomini più sprezzanti dello zodiaco, sai quali sono?

Leone

Leone è egocentrico e portato a voler spiccare tra le persone, ma naturalmente è anche dotato di una grande leggerezza di comportamento che evidenzia la sua natura sprezzante, ma senza eccessi. L’uomo Leone è portato ad essere considerato quasi imprudente a tratti, come se non avesse paura delle conseguenze di un’azione critica.

Capricorno

Si aspetta sempre molto dall proprie azioni, quindi Capricorno non ha realmente paura di quasi niente, perchè si considera sufficientemente forte ma mai sprovveduto nell’affrontare le eventuali problematiche che gli si parano davanti.

Toro

Toro non ride in faccia al pericolo ma poco ci manca, e a tratti è sicuramente poco prudente. Ma spesso il suo calcolo “costi benefici” lo fa decidere in modo sempre sprezzante del pericolo, che è anche un modo per mettersi alla prova da solo. Difficilmente un uomo Toro si lamenta per le avversità che ha dovuto affrontare.