Gestire una relazione umana, soprattutto se sentimentale non è cosa facile, in particolar modo se una personalità nell’ambito della relazione tende ad essere dominante rispetto all’altro, ma solitamente questo squilibrio è possibile esclusivamente se una delle parti tende a manifestare un atteggiamento troppo passivo ed accondiscendente, chiamato in maniera generica “da zerbino”. Anche diverse donne tendono ad essere fin troppo “zerbino”, ossia hanno la tendenza a farsi mettere i “piedi in testa”. Quali sono secondo lo zodiaco?

Queste sono le “donne zerbino” secondo lo zodiaco. Le conosci?

Toro

Toro è una donna sicurament affidabile ed intrigante nell’ambito di una relazione sentimentale, ma ha profondamente paura dei cambiamnti, anche quelli molto leggeri e graduali. Per questo motivo tende ad accettare qualsiasi presa di posizione da parte del partner, pur essendone tendenzialmente contraria. Spesso però questa forma di accondiscendenza le si ritorce contro.

Cancro

E’ fondamentalmente sempre troppo disponibile e “buona”. Se questo la rende amabile, durante una relazione da l’idea che la Cancro non si “rispetti” a sufficienza. La “sindrome della crocerossina” ossia la volontà a prendersi cura di persone che apparentemente hanno bisogno del loro aiuto è predominante nelle Cancro, per qualche strano motivo.

Scorpione

E’ una donna misurata e sempre coerente, eppure in amore soffre della cosiddetta esaltazione accecante, ossia le azioni del partner di turno anche se negative porta la Scorpione ad essere viste come qualcosa di positivo. Tende a giustificare veramente troppo le magagne ed i difetti della controparte, spesso fino alla fine della relazione, che spesso si “guasta” per questo motivo in particolare.