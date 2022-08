Il Canone Rai costituisce una delle numerose polemiche che a ritmo ciclico, accompagnano “l’italiano medio” da generazioni, più o meno da quando questa forma di imposta ha iniziato ad diventare popolare, approssimativamente verso la metà dl 20° secolo. La tassa televisiva, chiamata colloquialmente Canone Rai è calcolata in base al possesso di almeno un apparecchio televisivo, indifferentemente dall’utilizzo. L’importo infatti è fisso, attualmente di 90 uro calcolato su base annua, e data la diffusione della TV, la quasi totalità della popolazione è tenuta a pagare l’importo, anche esiste il concetto di esonero dal Canone Rai.

Canone Rai, esonero 2023 per gli over 75: ecco come ottenerlo

Categorie specifiche di cittadini, come ad esempio, coloro che hanno almeno 75 anni di età e un reddito non superiore agli 8000 euro all’anno (il coniuge non deve “rientrare” nel conto così come, mentre eventuali badanti e colf hanno un reddito “a parte”), oppure militari stranieri di stanza in Italia, o agenti diplomatici, ma anche chi può dimostrare, attraverso un modulo specifico di non possedere alcun apparecchio televisivo, può effettivamente fare domanda di esonero.

L’esonero può essere effettuato da parte dei titolari che rientrano nelle condizioni sopracitate inviando la copia di un documento di identità assieme ad un modulo messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate attraverso una pagina adibita.

E’ possibile inviare la richiesta tramite un qualsiasi Caf adibito al servizio, oppure attraverso l’apposito applicativo Web gestito da Agenzia delle Entrate, accessibile solo tramite SPID o credenziali telematiche fornite dall’ente di riscossione stesso o attraverso la raccomandata A/R in un plico senza busta all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22-10121 Torino, oppure ancora è possibile inviare il tutto attraverso la posta certificata PEC all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it.

Anch se non si conoscono ancora i dettagli relativi al “nuovo” Canone Rai che dal 2023 ritornerà ad essere esistente nella sua forma “scorporata” e non più legata alla bolletta della Luce. C’è tempo per fare richiseta di esonero del Canone Rai fino al 31 gennaio 2023.