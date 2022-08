Ecco tutte le pulizie di casa da fare in questo periodo di fine estate: la guida

A fine estate bisogno rimboccarsi le maniche e fare le pulizie di casa, prima che arrivi la stagione fredda. Se non sai da dove cominciare, continua a leggere l’articolo. Nelle prossime righe ti illustreremo alcune strategie efficaci per affrontare le pulizie di casa tua al meglio, senza perdere tempo ed energie inutilmente.

Tutte le pulizie di casa da fare a fine estate

Sei rientrato da poco dopo le tue meritate vacanze estive? Non c’è momento migliore per affrontare le pulizie di casa di fine estate. In questo modo, avrai la giusta dose di energia e potrai affrontare più serenamente l’arrivo della stagione fredda. Per pulire gli ambienti domestici in modo efficace e pratico, senza sprecare tempo, dovrai adottare la strategia giusta. Da dove cominciare?

Fine estate: comincia dal terrazzo le tue pulizie di casa!

Ti converrà iniziare le pulizie di casa a fine estate con il terrazzo. Per lavarlo a fondo, dovrai munirti di pazienza e spostare ogni vaso. Per rendere meno faticoso questo lavoro, potresti utilizzare l’aspirapolvere. Una volta finita la pulizia del tuo balcone, ti basterà sostituire il sacchetto dell’elettrodomestico. Approfitta di questo momento, per perlustrare il pavimento esterno. Le piastrelle sono tutte integre o noti delle crepe? In questo caso, dovresti correre subito al riparo, altrimenti rischieresti una pericolosa infiltrazione.

Camera da letto: cambio armadio

Il cambio armadio è uno di quei lavori di casa che vorremmo sempre rimandare. A fine estate, però, dovrai armarti di volontà, pazienza e affrontarlo. Non vorrai mica ritrovarti con un guardaroba stracolmo di t-shirt estive quando cominciano a calare le temperature?

Una volta svuotati i ripiani e i cassetti, dovresti spolverare ogni angolo. Poi potrai passare un panno imbevuto di acqua e aceto, per disinfettare la superficie dell’armadio. Infine, potresti inserire dei sacchetti di stoffa con dentro una manciata di riso e poche gocce di olio essenziale di lavanda, per tenere lontane le tarme e profumare il guardaroba.

Come pulire la zona giorno

Il salotto e la cucina sono decisamente la zona più impegnativa in fatto di pulizie di casa. Si tratta dei locali che hanno più mobili e oggetti. Ci sono i tappeti da pulire, la libreria, le credenze. Ti converrà svuotare un mobile alla volta e partire dall’alto, per spolverare ogni ripiano. Se la tua libreria è piuttosto ampia e ricolma di volumi, faresti bene a procurarti alcuni scatoloni vuoti, dentro cui sistemerai temporaneamente i libri.

Il bicarbonato di sodio è un prodotto efficace per pulire i tappeti da macchie e aloni causati dal continuo calpestio. Sarà sufficiente cospargere la superficie con del bicarbonato in polvere e aspettare qualche minuto affinché il prodotto agisca. Spazzola a fondo e infine rimuovilo, servendoti di una scopa elettrica o dell’aspirapolvere.

Pulizie di fine estate: il bagno

Tra le pulizie di casa, che vanno svolte a fine estate, non può mancare il bagno, forse il locale che richiede un’igiene maggiore. Pulire a fondo questa stanza comporta un’attenzione anche nei confronti degli armadietti e delle mensole. Dopo averle svuotate, pulisci ovunque, anche negli angoli più nascosti. L’ideale sarebbe utilizzare un pulitore a vapore portatile che ti consenta di igienizzare in maniera accurata, senza faticare troppo.

Potrai disinfettare i sanitari del bagno con una miscela fai da te a base di acqua e bicarbonato di sodio. Dovrai versare 3 cucchiai di bicarbonato nell’acqua e mescolare bene, per ottenere una crema piuttosto densa e omogenea. Immergi una spugna dentro la miscela e strofina i sanitari. Poi sciacqua e asciuga con un panno in microfibra. Questa soluzione fai da te è efficace anche nel caso in cui tu debba sbiancare le fughe delle mattonelle o le macchie di muffa comparse sui bordi della doccia o della vasca.