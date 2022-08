Sale contro muffe e germi: ecco come usarlo per la pulizia di casa

Il sale è un ottimo alleato contro muffe e germi poiché nasconde un effetto disinfettante e pulente estremamente efficace e duraturo. Quando si ha a che fare con un focolaio di muffa in casa, l’ultima cosa che si vuole fare è aumentare l’umidità. Ma è proprio questo che il sale può fare. Quando l’umidità in casa è arrivata al punto di avere una crescita visibile di muffa e spore, l’uso di molto sale può peggiorare la situazione.

Tuttavia, ciò non significa che il sale sia inutile come metodo per controllare le muffe o uccidere i germi in casa. Al contrario, in alcuni casi l’uso del sale può essere utile per evitare che l’idratazione peggiori e per prevenire la diffusione di muffe o batteri che causano infezioni. Ma prima dobbiamo trovare l’origine del problema, ovvero perché si forma l’umidità all’interno della nostra abitazione.

Quando si notano i primi segni di muffa, si dovrebbe già pensare a prevenire il peggioramento della situazione. Dovremo utilizzare prima di tutto un deumidificatore nelle aree interessate e iniziare a sigillare le perdite e le crepe presenti in casa. Se da un lato sigillare le perdite aiuta a controllare l’umidità in casa, dall’altro può causare l’accumulo di umidità in aree difficili da raggiungere. Se notiamo che c’è molta condensa in zone difficili da raggiungere, aggiungere un po’ di sale in queste aree può aiutare a far uscire l’acqua.

Utilizzare deodoranti ionici e generatori di ozono

In alcuni casi, potrebbe essere necessario eliminare completamente l’umidità in eccesso dall’aria di casa. Questo può essere fatto con purificatori d’aria, i deodoranti ionici e i generatori di ozono. I deodoranti ionici utilizzano gli ioni per pulire l’aria dagli odori indesiderati e dai microrganismi. Questo metodo è molto più efficace dei normali filtri dell’aria, ma può anche essere utilizzato per ridurre l’umidità in casa quando è necessario.

I generatori di ozono possono essere utilizzati per eliminare completamente l’umidità in eccesso nell’aria. A tal fine, utilizzano una reazione chimica per eliminare le molecole d’acqua dall’aria. Sia i deodoranti ionici che i generatori di ozono sono ottimi per eliminare l’umidità in eccesso dall’aria di casa, ma potrebbero non essere la scelta migliore se si soffre di molte allergie.

Conseguenze all’apparato respiratorio con muffe e germi

Le allergie alla muffa sono in aumento. Infatti, chiunque può essere colpito dagli effetti della muffa, che includono asma, epistassi e irritazioni cutanee. Chi soffre di allergie è particolarmente soggetto a problemi respiratori quando è esposto alla muffa. Una serie di fattori può contribuire a una reazione allergica dopo l’esposizione alla muffa, tra cui una precedente storia di allergie o sensibilità.

Inoltre, è possibile avere una condizione di salute preesistente che predispone a una reazione allergica. Poiché la muffa è presente ovunque, sia all’interno che all’esterno, è importante adottare misure per proteggersi dall’esposizione quando possibile. Per esempio, mantenendo la casa pulita e facendo continui controlli alla situazione delle pareti sia interne che esterne all’abitazione. Inoltre, è importante arieggiare l’ambiente soprattutto nei periodi in cui le manifestazioni temporalesche sono frequenti.