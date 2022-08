Nella lingua italiana esiste un termine non così conosciuto ma il cui concetto è piuttosto famoso, ossia la naturale predisposizione a percepire un’attrazione sentimentale ma che può diventare anche di altro tipo non condizionata dall’aspetto estetico, ma dall’intelligenza. Il termine è sapiosessuale, e definisce esattamente questo concetto che ovviamente non può essere “insegnato” ma costituisce una realtà formativa caratteriale in realtà non così rara. Infatti anche lo zodiaco definisce alcuni segni e quindi personalità ch sono attratti dall’intelligenza di una persona e che quindi non sempre sono “compresi” dagli altri. Quali sono?

I segni attratti dall’intelligenza, quali sono?

Vergine

Non ha un’idea “estetica” definita di persona ideale, ma Vergine cerca una persona che risulti essere all’altezza della propria intelligenza e che risulti anche imprevedibile. Non necessariamente è attratto da uno spirito affine ma le persone banali e semplici sono assolutamente non nelle corde del Vergine. E’ anche inutile “fingere” con questo segno.

Capricorno

E’ difficile che Capricorno si leghi facilmente a qualcuno, anche perchè spesso è alla ricerca di un partner dalla personalità molto diversa dalla propria ma che non risulti essere meno competitiva ed intelligente. Capricorno non viene compreso perchè realmente guarda al di la dell’estetica che considera effimera e passeggera.

Pesci

Forse è il segno che per sua stessa natura è così profondo che quasi si dimentica dell’aspetto estetico della controparte. Ecco perchè stare con Pesci è sia stimolante che complicato perchè naturalmente “guarda oltre” ed è un profilo che è fortemente attratto da un’intelligenza empatica, esattamente come la propria.