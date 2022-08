Anche la personalità più controllata e “ordinata” nasconde in molti casi un lato “selvaggio”, più o meno evidente che solitamente si palesa in particolari situazioni. Ma abbiamo sicuramente conosciuto alcune persone almeno una volta nella vita che sembrano essere in completo controllo, e sono altresì famose per essere completamente asservite al proprio dovere di lavoratore, partner e simili. I segni zelanti sono quelli che adempiono il proprio dovere seguendo non necessariamentee una “voce autoritaria” ma per una questione legata alla propria morale. Quali sono i segni naturalmente zelanti dello zodiaco?

I segni più zelanti e ligi al dovere dello zodiaco. Quali sono?

Scorpione

Scorpione può dare l’idea del lavoratore e della persona competitiva, che si fa in 4 per mettersi in mostra davanti a qualcuno. Non è così, in quanto poche cose soddisfasno la personalità stessa dello Scorpione come l’idea di considerarsi utile ed importante in un contesto. Per questo sono amati e rispettati dai datori di lavoro ma anche dal partner di turno che però tende ad “appoggiarsi” un po’ troppo allo Scorpione.

Sagittario

Ma come, Sagittario, quello senza regole e più spensierato? Si, perchè Sagittario ama stare in pace con tutti e per questo motivo segue una sorta di “regolamento personale” ed è molto responsabile. Anche se prende tutto alla leggera, è una persona dal senso del dovere spiccato ma non sempre evidente dal principio.

Vergine

Zelante ma pigro, è il controsenso apparente del Vergine, segno problematico da gestire a tratti ma anche generoso e che non ama fare le cose in modo approssimativo. Vergine detesta chi fa le cose a metà e spesso questo causa dissidi con persone che invece sono molto meno zelanti.