Come molte altre cose che stanno cambiando, lo farà anche il Canone Rai. Innanzitutto non si pagherà più sulla bolletta della luce e si pensa anche a un aumento della tassa. Quest’anno è stato di 90 euro, ma alcuni pensano che potrebbe anche triplicare.

Canone Rai, quanto pagheremo l’anno prossimo? “Da non credere”

Dal 2023, il Canone Rai non si dovrà più pagare sulla bolletta della luce. Per questo si pensa anche ad una maggiore evasione fiscale, che porterebbe a un aumento della stessa tassa. Il Canone è stato messo sulla bolletta proprio perché prima molte persone si rifiutavano di pagarlo.

In ogni caso non si pensa ad un aumento esagerato, ma solo di poco. Inoltre, si pensa anche ad ulteriori tasse come quella per chi possiede smartphone e tablet.

Non sappiamo quindi molto sui possibili aumenti, ma l’unica cosa certa è che non si pagherà più in bolletta. Questo perché è considerato un onere improprio. Per il resto bisogna aspettare e vedere anche le ulteriori modalità di pagamento.



Ad esempio, alche persone hanno supposto che si potrebbe pagare con un nuovo bollettino, mentre altri con il 730. Ma ovviamente, sono solo supposizioni, lo Stato ancora non ha detto niente a riguardo.

Non tutti però devono pagare questo Canone Rai. Se si fa parte di una certa categoria, si può fare domanda di esonero. Questa domanda può essere fatta due volte l’anno: a gennaio che vale per tutto l’anno e a giugno che vale solo per il secondo semestre. Ovviamente non tutti possono fare questa domanda ma solo chi fa parte di specifiche categorie. I primi sono sicuramente chi non possiede una televisione e vale però per tutto il nucleo familiare, nessuno di essi ne deve possedere una. Anche gli anziani che hanno più di 70 anni e hanno un reddito basso sono esonerati da questa tassa.