Oroscopo Branko domani, 2 settembre 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani venerdì 2 settembre 2022, rivolto a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 2 settembre: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco le previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Branko per domani, rivolte ai quattro segni centrali zodiacali.

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani la Luna in dissonanza potrebbe causare qualche contrattempo irritante, forse legato alla abitazione. Anche se dovessi incorrere in una spesa dovuta a un guasto improvviso, cerca di mantenere la calma. Non andare su tutte le furie!

Previsioni astrologiche Branko domani: Vergine

Domani si preannuncia una giornata particolarmente piacevole. Un amico fraterno potrebbe darti una mano o farti un piacere che gradirai non poco. Sarà un giorno stimolante anche per i rapporti sentimentali e affettivi: merito di questa bellissima Luna in Scorpione.

Domani Previsioni Branko domani: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Branko domani le stelle favoriranno i nuovi incontri. Chi è solo da molto tempo potrà approfittare di questa giornata in cui Venere sarà in aspetto favorevole e Mercurio nel segno per mettersi in gioco e fare nuove conoscenze.

Oroscopo domani Branko: Scorpione

Domani dovrai fare molta attenzione, per fare maggiore chiarezza in un amore ambiguo. Venere in aspetto contrario, ancora per pochi giorni, potrebbe causarti gli ultimi strascichi di tensione e problemi. Poi, a partire da lunedì la stella traslocherà in un segno amico e i sentimenti prenderanno una piega migliore.