Il concetto di carattere maschile è in profondo cambiamento, almeno in parte, rispetto a non troppi anni fa. Atteggiamenti considerati alla stregua di comportamenti positivi devono per forza di cose essere rivalutati ed edulcorati almeno in alcuni casi, ma alcune cose tipiche del carattere maschile continuano ad essere divisive, ossia la diffusa tendenza di molti uomini ad apparire cocciuti, eccessivamente sicuri delle proprie ragioni e che hanno la forte teendenza a voler insistere con la loro testardaggine. Secondo lo zodiaco i segni zodiacali più cocciuti tra gli uomini sono questi:

Ecco gli uomini più cocciuti di tutti, per lo zodiaco. Sai quali sono?

Leone

Solo in apparenza Leone è aperto e comunicativo, nonchè pronto ad ascoltare. In quasi tutti i casi in realtà Leone fa finta di ascoltare e non vuole sentire ragioni soprattutto quando si ficca in mente qualcosa, che a suo dire risulta esseree meritevole di attenzioni ed energie. Anche quando comprende che sta sprecando tempo e risorse prosegue “per inerzia”.

Toro

Meno evidente la cocciutaggine dell’uomo Toro, che spesso è una sorta di “proseguimento” della sua proverbiale tenacia. Ma nelle condizioni “giuste”, almeno secondo lui, il Toro è probabilmente l’uomo più cocciuto e “tignoso” da questo punto di vista, che prende in considerazione chi prova a farlo cambiare idea, solitamente senza successo.

Scorpione

Testardo e cocciuto perchè orgogliosamente coerente, anche quando razionalmente capisce che la propria posizione è indifendibile, prosegue con questa conclamata voglia evidenziare la propria testa dura, probabilmente per dimostrare che è effettivamente coerente fino in fondo.