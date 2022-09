I gettoni telefonici, anche se non vengono usati più, non sono spariti ma vengono usati come oggetti da collezione. Quando furono creati erano considerati delle vere e proprie novità e innovazioni tecnologiche. Poi con gli anni il gettone è stato sostituito prima dalle schede telefoniche e poi dai cellulari che usiamo ancora oggi.

Ovviamente non sono stati creati inizialmente per essere solo collezionati, ma con il passare degli anni e quindi con nuove innovazioni tecnologiche non sono stati più usati ma semplicemente collezionati.

Quindi, proprio per questa ragione sono ancora molto diffusi. Hanno diverso valore, che varia in base soprattutto alla rarità del gettone, ma anche allo stato di conservazione. Quest’oggetto con il tempo è passato da valere 30 lire fino a 200 lire, negli anni 90, fino al 2001. Devono comunque essere conservati nel modo giusto, sennò perdono tutto il loro valore. Due gettoni uguali, possono avere un valore diverso, in base alle ammaccature o ai graffi. Più sono conservati bene, più valgono.

Quanto vale il gettone telefonico 7608? La risposta toglie il fiato

I gettoni si possono distinguere dalla sequenza di 4 cifre e da una sigla. I numeri indicano il periodo in cui è stato prodotto l’oggetto mentre la sigla indica la provenienza, cioè la zecca in cui è stata creata.

Il gettone con la dicitura 7608 è tra i più comuni. Ha molti difetti di conio ad esempio L’esuberò metallico dell’esergo o i numeri grossolani o troppo piccoli. Anche la scritta “gettone telefonico” è diversa, infatti è più sottile.

La scritta all’interno del pentagono è quasi tutta coperta dall’esubero metallico. Sul rovescio, la cornetta telefonica è diversa dagli altri gettoni, infatti sembra anche più piccola. Quando si compra questo gettone, bisogna fare attenzione e verificarne l’autenticità, dato che ne esistono tanti falsi.



Questo gettone può arrivare a costare anche 500 euro, ovviamente deve essere conservato in buone condizioni, senza graffi o ammaccature.