Queste isole si possono affittare a circa 300 euro per le vacanze: ecco quali

Affittare un’isola è, per la maggior parte delle persone, uno dei sogni più grandi che ci siano. Questo sogno è sempre stato irrealizzabile, ma da adesso in poi non più. Ebbene, per le proprie vacanze o semplicemente per staccare dalla vita quotidiana, si può scegliere di affittare un’intera isola privata tutta per sé con solo 300 euro.

Isole che si affittano a 300 euro

La voglia di solitudine, per molti, è diventata una reazione al caos della vita moderna. Le metropoli, prima svuotate dalla pandemia, brulicano nuovamente di pendolari e mezzi di trasporto di ogni genere. La possibilità esiste davvero ed è facilmente accessibile. Infatti, basta consultare il sito di Airbnb per prenotare una di queste 5 splendide isole, più o meno distanti dall’Italia. Potrebbe davvero essere la soluzione migliore per gettare nel dimenticatoio code in autostrada, sdraio a noleggio, baracchini affollati. È davvero un’occasione unica per evitare spiagge organizzate come alveari, schiamazzi e convivenze tra vicini di ombrellone assai poco educate e pacifiche. Ma vediamo dove sarà possibile affittare l’isola.

Ravna Sika in Croazia

Non serve andare in un atollo sperduto nell’oceano per trovare un’isola privata da affittare ma basta recarsi in Croazia dove si trova Ravna Sika. Si tratta di un’isola, situata nell’arcipelago delle Kornati, tra le isole Sit e Yellow, e conta una superficie di 10.000 metri quadrati. Ravna Sika dispone di una piccola casa di 80 metri quadrati posta al centro dell’isola con due camere da letto, cucina, bagno e soggiorno a disposizione degli ospiti. La vista del mare che circonda l’isola è magnifica e garantita ovunque. L’isola si raggiunge solo in barca da Murter. Il costo per una notte a Ravna Sika non supera i 300 euro.

Møre e Romsdal in Norvegia

Pescare, avvistare aquile e ammirare fondali marini sono solo alcune delle attività che si possono fare sull’isola fuori dal villaggio di Vikan, in Norvegia. L’incredibile destinazione, immersa nella natura più selvaggia, si trova lungo la strada atlantica ed è una tappa ideale per un viaggio su strada. L’isola offre una casa per due persone in tipico stile norvegese, un panorama unico e nel prezzo di 51 euro a notte è inclusa anche una piccola barca a remi.

Uusikaupunki in Finlandia

Chi ama la solitudine, la natura e il mare troverà in Finlandia la sua destinazione ideale. Qui si fitta un’intera isola di 2 acri perfetta per allontanarsi dal trambusto quotidiano, per rigenerarsi o per una fuga romantica. Sull’isola si trovano due cottage a disposizione per un massimo di sei ospiti con cibo, tour e servizi inclusi nel programma. Il costo parte da 185 euro a notte.