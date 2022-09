Oroscopo Branko settimana dal 5 all’11 settembre 2022: previsioni per tutti i segni

Leggi l’oroscopo di Branko per la settimana dal 5 all’11 settembre 2022, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. Il mese di agosto sta per cedere il passo a settembre. Quali novità entusiasmanti o quali terribili colpi di scena avranno in serbo gli astri nelle prossime giornate? Se vuoi scoprirlo in anticipo, non perderti le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Branko per la settimana, pubblicate nel libro Calendario Astrologico.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana comincerà in modo interessante. Lunedì, infatti, Venere si trasferirà in Vergine e ti darà una mano nel lavoro. Martedì potresti già fare passi in avanti importanti per la tua carriera. Giovedì sarà una buona giornata per ampliare la tua rete di contatti.

Toro

Lunedì Vergine lascerà il segno del Leone per raggiungere l’amica Vergine. Martedì, inoltre, avrai una Luna che parlerà d’amore, di passione, di nuovi incontri. Sabato potresti ricevere una piccola dritta, un consiglio che ti tornerà utile in futuro. Dovresti seguirlo.

Gemelli

Lunedì Venere diventerà contraria e ti provocherà nuove schermaglie d’amore, forse anche la voglia di trasgredire. Martedì potresti ricevere un finanziamento utile. Sabato ci sarà un cambio di Luna che potrebbe accendere in modo esagerato la tua gelosia. Sii prudente.

Cancro

Lunedì Venere passerà in Vergine e diventerà tua amica. Giovedì sarà una buona giornata. Incontrerai persone che ti dimostreranno solidarietà. Sabato ci sarà un bellissimo plenilunio all’insegna dell’amore. Dovresti approfittarne, per portare i sentimenti in primo piano.

Leone

Come indica l’oroscopo di Branko la settimana partirà con il piede giusto. Lunedì Venere ti lascerà e, transitando nel segno della Vergine, si farà più pratica. Martedì si preannuncia un’ottima giornata per fare affari o ottenere del denaro. Sabato la Luna renderà l’amore più hot.

Vergine

Lunedì Venere arriverà nel tuo segno e ti riempirà di amore. Mercoledì si preannuncia una giornata particolarmente fruttuosa nel lavoro, Potresti perfino ottenere una promozione, uno scatto in avanti nella carriera. Domenica l’ex potrebbe presentarsi per fare dei conti rimasti in sospeso.

Bilancia

Lunedì passerà nel segno della Vergine e il romanticismo diventerà meno evidente nella tua relazione, ma non sparirà del tutto. Martedì alcuni parenti anziani potrebbero avere bisogno del tuo aiuto. Domenica dovresti concederti una pausa e ricaricare le batterie.

Scorpione

Lunedì Venere passerà finalmente in un territorio amico, il segno della Vergine. Martedì potrai riportare l’armonia in amore, nelle relazioni, anche quelle famigliari. Domenica potrebbe nascere un’idea che non dovrai assolutamente sottovalutare: chissà che non ti porti lontano…

Sagittario

Secondo le anticipazioni astrologiche di Branko la settimana comincerà abbastanza bene. Lunedì Venere passerà nel cielo della Vergine e diventerà meno romantica e più ambiziosa. Mercoledì potresti ricevere una lettera o una e-mail importante. Sabato le stelle ti aiuteranno a prenderti una rivalsa.

Capricorno

Lunedì Venere diventerà particolarmente bella e si piazzerà vicino al Sole in Vergine. Martedì comincerai a ricevere consensi e apprezzamenti, soprattutto nel lavoro. Giovedì le stelle ti aiuteranno negli affari, ti consentiranno di ottenere guadagni imprevisti.

Acquario

Lunedi Venere lascerà il nemico Leone per piazzarsi nel segno della Vergine. Martedì le stelle ti incoraggeranno a zittire la razione per dare retta al tuo intuito. Sabato ci sarà un bellissimo plenilunio che potrebbe riservarti dei soldi inaspettati.

Pesci

Lunedì Venere diventerà in opposizione. Dovrai fare più attenzione in amore. Già a partire da martedì, infatti, l’amore potrebbe diventare più nervoso e provocante. Venerdì le stelle ti inviteranno a fermarti per fare un po’ di autoanalisi.