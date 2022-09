Cacio e pepe: la ricetta per ottenerla cremosa

La pasta alla cacio e pepe è uno dei pilastri della cucina romana; preparata con pochi semplici ingredienti, pecorino romano e pepe nero, diventerà uno dei vostri cavalli di battaglia per i pranzi o le cene con gli amici. Ecco come prepararla!

Ingredienti per 4 persone

320 gr di tonnarelli o spaghetti

220 gr di pecorino romano

pepe nero in grani

pepe nero in grani e macinato

sale

Procedimento

Iniziate col prendere un pentolino in cui verserete mezzo litro di acqua ed 1 cucchiaio circa di pepe in grani, meglio se all’interno di un infusore per poterli poi rimuovere tutti con facilità; mettete il pentolino sul fuoco a fiamma medio-bassa e portate a bollore quindi spegnete e lasciate raffreddare.

Mettete un’altra pentola sul fuoco con abbondante acqua e capiente abbastanza per potervi buttare la pasta; salate ed aspettate che arrivi a bollore.

A parte grattuggiate il pecorino in una ciotola ed aggiungetevi un cucchiaio dell’acqua in cui avrete messo a bollire i grani di pepe nero. Assicuratevi che l’acqua sia mite e non calda altrimenti il formaggio tenderà a sciogliersi e a stracciarsi; il risultato finale dovrà essere una crema pastosa ben compatta, non liscia.

Quando l’acqua raggiunge il bollore buttate la pasta e scolatela un paio di minuti prima che sia cotta, per intenderci dovrà essere molto al dente. Conservate l’acqua di cottura.

In una padella dai bordi alti tostate 2 cucchiai di pepe nero macinato, basteranno una ventina di secondi, quindi aggiungetevi un 4 cucchiai dell’acqua con il pepe in infusione e lasciate andare a fiamma alta per 2-3 minuti. Passato il tempo, versate nella padella la pasta precedentemente scolata e aggiungete 2-3 mestoli della sua acqua di cottura.

Risottate la pasta finche non sarà perfettamente cotta e l’acqua non si sarà asciugata quasi del tutto. A questo punto togliete dal fuoco e lasciate raffreddare per circa 1 minuto. Unite alla pasta, sempre nella padella, la crema di pecorino e mescolatela mantecando il tutto. Dovrà amalgamarsi alla perfezione, quindi se vedete che la pasta risulta troppo compatta potete allungarla con un altro po’ di acqua di cottura.

Macinatevi sopra una generosa quantità di pepe nero e servite ancora calda.

Buon appetito!