Il biancomangiare: come preparare questo dolce tradizionale

Il biancomangiare è un dolce le cui origini risalgono agli arabi che lo importarono in Italia, in tutta la zona del mezzogiorno, intorno, probabilmente, al XII secolo. La preparazione di questo dessert molto semplice da preparare è oggi conservata nella tradizione culinaria regionale di Sicilia e Sardegna; viene inoltre preparto anche in Francia, dove viene chiamato “blanc-manger”. Ecco come prepararlo!

Ingredienti per uno stampo o più stampini

500 ml di latte fresco intero (se amate le mandorle potete sostituire con latte di mandorla)

50 gr di maizena

100 gr di zucchero semolato

essenza di vaniglia o una bacca

la buccia intera di un limone

cannella in polvere

Procedimento

Come prima cosa versate in una tazza la maizena e 2 cucchiai di latte; mescolate bene in modo da ottenere una pasta omogenea e senza grumi, aggiungendo un cucchiaio di latte ancora, qualora fosse necessario.

Mettete il resto del latte in un pentolino capiente, insieme alla buccia del limone completamente priva della parte bianca interna, allo zucchero e alla vaniglia, quindi portatelo a bollore; unite un cucchiaio di latte caldo alla vostra pasta di maizena e diluitela bene aggiungendo un altro cucchiaio fino a renderla il più liquida possibile e infine aggiungetela al latte.

Usate ora una frusta per continuare a mescolare e impostando la fiamma a media intensità, o anche bassa qualora risultasse troppo caldo (non vogliamo che il fondo si attacchi alla pentola e bruci); dovrete fare addensare la vostra crema di latte.

Non appena darà i primi segni di addensamento rimuovete la buccia di limone.

Dopo circa 15 minuti il vostro biancomangiare dovrebbe essere denso abbastanza (deve avere la consistenza di una crema pasticcera); togliete dal fuoco e versate nello stampo (o negli stampini) quindi fate raffreddare a temperatura ambiente.

Quando non sarà più caldo potrete metterlo in frigorifero ad addensare; lasciate passare almeno 4 ore prima di servire.

Al momento di portare a tavola il vostro biancomangiare, spolveratelo con abbondante cannella in polvere o decorate con frutta secca.

Buon appetito!