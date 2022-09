Oroscopo Branko domani, 8 settembre 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani giovedì 8 settembre 2022, rivolto a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 8 settembre: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco le previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Branko per domani, rivolte ai quattro segni centrali zodiacali.

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani la Luna in aspetto opposto ti potrebbe causare qualche piccole complicazione nei rapporti con gli altri. Dovresti usare grande attenzione e cercare di essere chiaro il più possibile. Cerca di mantenere la calma e di ascoltare le ragioni dell’altro.

Previsioni astrologiche Branko domani: Vergine

Domani l’amore potrebbe diventare un po’ litigioso. Ti converrà usare estrema cautela e cercare di mantenere la calma, altrimenti rischierai di alzare troppo i toni. Fai passare le prossime giornate senza discussioni. A partire da domenica avrai modo di recuperare.

Domani Previsioni Branko domani: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Branko domani, con una bellissima Luna in Acquario, Mercurio nel segno e Marte in Gemelli si preannuncia un giorno romantico. Le prossime ore saranno ideali per mettere da parte le preoccupazioni pratiche e dare spazio ai sentimenti, alle relazioni.

Oroscopo domani Branko: Scorpione

Domani dovrai avere particolare prudenza, soprattutto nei rapporti famigliari, tra genitori e figli. La Luna in dissonanza potrebbe causare delle piccole tensioni, qualche disagio che dovrai gestire al meglio. Cerca di tenere a bada la tentazione di provocare l’altro.