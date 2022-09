L’amore è qualcosa di meraviglioso ma bisogna impegnarsi in tutti i casi e soprattutto, anche se appare scontato e banale, bisogna anche trovare la persona adatta altrimenti sono dolori. E se tutti almeno una volta abbiamo sofferto “pene d’amore”, la situazione è diversa per definiti profili caratteriali che sono famosi per essere quelli più tormentati in amore, capaci di struggersi e di passare giorni, settimane e mesi vittime di sofferenze e malinconia. Questo atteggiamento sembra essere una prerogativa per alcuni segni zodiacali…ma quali sono?

I segni più tormentati in amore sono i seguenti. C’è anche il tuo segno?

Ariete

Ariete sembra avere una sorta di predilizione nel trovarsi in relazioni sentimentali complicate, difficili e senza sbocchi positivi. Del resto si tratta di un profilo che ama le sfide ma a volte eccede in tal senso e anche un profilo forte e vigoroso come Ariete tende a perdere risorse, salute e soprattutto convinzione per stare dietro ad un partner troppo incontrollabile.

Gemelli

Gemelli è un profilo che è difficile da controllare ma che in amore diventa o troppo accondinscendente oppure eccessivamente geloso. In tutti i casi è lui stesso la causa dei suoi stessi problemi per la maggior parte delle situazioni perchè tende a rendere qualsiasi relazione difficile, ed è lui stesso a pagarne le conseguenze.

Pesci

La maggior parte delle persone non compreende l’emotività e la fragilità del Pesci che deve essere trattato con i guanti. Molto, forse troppo volubile per non apparire tormentato e sofferente in amore, Pesci è “condannato” a dover soffrire in amore. Gestito a dovere e mai ferito, Pesci ripaga con una fedeltà assoluta.