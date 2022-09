Tutti cambiamo, chi più e chi meno siamo soggetti alle influenze dettate dal comportamento altrui ma anche dagli eventi che si susseguono e che rendono uno o più contesti quello che sono. E siamo quasi abituati a voler o dover seguire una forma di “corrente comportamentale” anche per uno spirito di emulazione. Dall’altra parte c’è una parte di noi che invece vuole essere sempre se stessa, spontanea, e non “piegata” alle influenze altrui. Però come ogni contesto anche essere troppo genuini può essere un problema, e lo zodiaco lo dimostra. Ecco i segni zodiacali che sono “troppo loro stessi”, eccessivamente genuini e poco portati a smussare il proprio carattere.

I segni zodiacali che sono…troppo loro stessi!

Pesci

Fieramente se stesso e portato a ricordarlo seppur in modo poco ingombrante, i Pesci si distinguono per il loro fare molto personale, preciso e personale. Indubbiamente lasciano il segno ma hanno una tendenza a non volersi mai adattare completamente anche ai contesti che sarebbero positivi per loro.

Scorpione

Sono troppo fieri e “duri” per vederli scendere e a compromessi. E questo è un bene, hanno saldi principi ma spesso le decisioni degli Scorpione sono dettate da prese di posizioni un po’ flebili nonchè fini a loro stessi. Insomma per essere coerenti scelgono di non “adattarsi appieno”.

Leone

Leone è noto per essere…letteralmente troppo se stesso. Rispetto a quando è giovanissimo il proprio modus operandi cambia poco, forse troppo per fronteggiare i contesti più maturi e difficili. Questo va bene nel privato, ma sul lavoro c’è bisogno di elasticità.